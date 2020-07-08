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Іловайськ

Іловайськ - українське місто районного значення в Донецькій області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іловайськ". Іловайськ є українським містом районного значення в Донецькій області. Кількість населення близько 15 тисяч осіб. Іловайськ є важливим залізничним вузлом. На станції Іловайськ розташовані два пункти контролю з Росією. Під час війни на Донбасі в серпні 2014 року тут точились криваві бої за місто між українськими військовими та українськими добровольчими батальйонами, з одного боку, та проросійськими бойовиками за підтримки російської армії - з іншого. Бойові дії за місто закінчились поразкою української сторони. Українські бійці опинилися в оточенні, а так званому "іловайському котлі. Попри домовленість про гуманітарний коридор для відступу, вони були обстріляні з важкого озброєння. Як повідомляє українська сторона, 29 серпня 2014 року "за безпосередньою вказівкою та наказом командування генерального штабу Збройних сил РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових". За підрахунками військової прокуратури України, 366 українських бійців були вбиті, 429 - поранені, 300 - потрапили в полон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео)

Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського?

Зеленський і реформи в армії: що змінилося за рік у ЗСУ (08.07.2020) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення в Україну кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського? І чи виправдані закиди у "зраді" на адресу Зекоманди?

Україна поінформувала МКС про позасудові страти військових ЗСУ на Донбасі

Україна поінформувала МКС про позасудові страти військових ЗСУ на Донбасі 05.12.2019

Генпрокуратура направила до Міжнародного кримінального суду докази щодо захоплення дев'яти українських військових та їхнього вбивства під час боїв за Іловайськ і Дебальцеве.
Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео)

Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео) 30.08.2019

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019) 30.08.2019

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

"Слуги народу" незвично розпочали перший день роботи Верховної Ради (29.08.2019) 29.08.2019

Депутати від "Слуги народу" незвично розпочали перший день роботи Верховної Ради. Перед складанням присяги вони поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну біля Михайлівського собору в Києві.
The Guardian: Британські дослідники зібрали докази втручання армії РФ на Донбасі

The Guardian: Британські дослідники зібрали докази втручання армії РФ на Донбасі 18.08.2019

Дослідницька група з Великобританії задокументувала докази російського військового втручання у боях за Іловайськ, повідомляє The Guardian. Їх мають намір використати в ЄСПЛ.
Роковини Іловайської трагедії: під посольством РФ у Києві відбулася акція

Роковини Іловайської трагедії: під посольством РФ у Києві відбулася акція 29.08.2018

У четверті роковини Іловайської трагедії акції пам'яті пройшли у Києві на Михайлівській площі та під російським посольством.
ООН: Під Іловайськом усі сторони конфлікту порушували права людини

ООН: Під Іловайськом усі сторони конфлікту порушували права людини 09.08.2018

В ООН закликають Україну ратифікувати Римський статут і внести зміни до Кримінального кодексу, які дадуть змогу здійснювати кримінальне переслідування міжнародних злочинів на національному рівні.
Іловайський котел: що обурює свідків трагедії три роки потому? (відео)

"Іловайський котел": що обурює свідків трагедії три роки потому? (відео) 26.08.2017

До третьої річниці трагедії під Іловайськом військова прокуратура презентувала результати розслідування. Однак у звіті фактично нічого не сказано про відповідальність керівників ЗСУ.

"Іловайський котел": хто винен у трагедії? (25.08.2017) 25.08.2017

До третьої річниці трагедії під Іловайськом військова прокуратура презентувала результати розслідування. Однак у звіті нічого не сказано про відповідальність керівників ЗСУ. Це обурює як свідків тих подій, так і експертів.

Хто винен у загибелі українських військових під Іловайськом

Хто винен у загибелі українських військових під Іловайськом 17.08.2017

Українські військові, які вижили під Іловайськом, родичі загиблих та правозахисники розкритикували висновки військової прокуратури України про причини трагедії. Лунають вимоги провести нове комплексне розслідування.
Олена Стяжкіна: Небо Сан-Габріеля

Олена Стяжкіна: Небо "Сан-Габріеля" 17.03.2017

"Я мовчав і злився. Я вже знав, що це не палац, і ми - сквоттери, тобто просто бомжі. Нас не шукають тільки тому, що ми нікому не потрібні", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Луценко: Київ і Гаага співпрацюють щодо відповідальності влади Росії

Луценко: Київ і Гаага співпрацюють щодо відповідальності влади Росії 02.09.2016

Керівник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко заявив про співпрацю українських правоохоронців із офісом прокурора Міжнародного кримінального суду задля притягнення до відповідальності керівництва РФ.
Начальник Генштабу ЗСУ пропонує Путіну повернутися до часів добросусідства

Начальник Генштабу ЗСУ пропонує Путіну "повернутися до часів добросусідства" 15.09.2015

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко пропонує президентові РФ Володимиру Путіну "повернутися до часів, коли Україна та Росія були добрими сусідами".
Рік після Іловайська: Мало хто вірив, що Росія на це піде

Рік після Іловайська: Мало хто вірив, що Росія на це піде 28.08.2015

Наприкінці серпня 2014 року під Іловайськом Київ зазнав своєї, мабуть, найбільшої поразки у війні на Донбасі. Українська влада звинувачує Росію у масштабному вторгненні. DW поговорила з очевидцями.
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