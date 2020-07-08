Іловайськ - українське місто районного значення в Донецькій області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іловайськ". Іловайськ є українським містом районного значення в Донецькій області. Кількість населення близько 15 тисяч осіб. Іловайськ є важливим залізничним вузлом. На станції Іловайськ розташовані два пункти контролю з Росією. Під час війни на Донбасі в серпні 2014 року тут точились криваві бої за місто між українськими військовими та українськими добровольчими батальйонами, з одного боку, та проросійськими бойовиками за підтримки російської армії - з іншого. Бойові дії за місто закінчились поразкою української сторони. Українські бійці опинилися в оточенні, а так званому "іловайському котлі. Попри домовленість про гуманітарний коридор для відступу, вони були обстріляні з важкого озброєння. Як повідомляє українська сторона, 29 серпня 2014 року "за безпосередньою вказівкою та наказом командування генерального штабу Збройних сил РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових". За підрахунками військової прокуратури України, 366 українських бійців були вбиті, 429 - поранені, 300 - потрапили в полон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.