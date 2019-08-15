Ізраїль скасував заборону на в'їзд для конгресменки США

Ізраїль дозволить в'їзд конгресменці від Демократичної партії США Рашиді Тлаіб з "гуманітарних причин". Про це у п'ятницю, 16 серпня, заявило міністерство внутрішніх справ Ізраїлю.

Глава МВС Ізраїлю Ар'є Дері вирішив дозволити Тлаіб в'їхати на територію країни, аби вона могла "відвідати свою бабусю" на Західному березі річки Йордан. Дозвіл було надано після того, як Тлаіб у своєму листі до Дері пообіцяла "не закликати за бойкот Ізраїлю під час її перебування" в країні, наводить її слова агенція AFP.

Напередодні мусульманкам Рашиді Тлаіб та Ільхан Омар, які представляють в Конгресі США Демократичну партію, відмовили у в'їзді в Ізраїль. Цей крок був викликаний тим, що Омар і Тлаіб підтримують міжнародну кампанію, яка закликає до бойкоту Ізраїлю, заявило ізраїльське міністерство внутрішніх справ.

Конгресменки мали намір відвідати, зокрема, палестинські території, і тим самим збиралися "завдати шкоди Ізраїлю", заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, висловивши підтримку рішенню МВС не пускати конгресменок.

15 серпня президент США Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter, що Ізраїль продемонстрував би "велику слабкість", дозволивши в'їзд обом конгресменкам. За словами Трампа, Омар і Тлаіб "ненавидять Ізраїль і всіх євреїв".

Тлаіб та Омар відомі як прихильниці руху "Бойкот, ізоляція та санкції", який виступає за бойкот Ізраїлю через його політику щодо палестинських територій.