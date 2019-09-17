 Ізраїль призупинив роботу своїх посольств в усьому світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

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Новини

Ізраїль призупинив роботу своїх посольств в усьому світі

Робота ізраїльських посольств в усьому світі призупинена через трудову суперечку дипломатів з міністерством фінансів Ізраїлю.

Посольство Ізраїлю в Берліні

Посольство Ізраїлю в Берліні (фото з архіву)

Ізраїль у середу, 30 жовтня, призупинив роботу посольств в Україні та по всьому світу через трудовий спір дипломатів з міністерством фінансів Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ Ізраїлю, передають "Українські новини".

"Через рішення міністерства фінансів Ізраїлю порушити угоди, досягнуті та підписані 21 липня 2019 року, і застосувати в односторонньому порядку до посланців Держави Ізраїль за кордоном процедуру, яка змінює давно встановлений порядок, ми змушені закрити дипломатичні місії Ізраїлю за кордоном", - йдеться в повідомленні.

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Причиною суперечки між дипломатами та міністерством фінансів Ізраїлю стало рішення мінфіну скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і застосувати нові правила звітності заднім числом. У спільній заяві робочих комітетів МЗС та міністерства оборони Ізраїлю цей крок охарактеризований як серйозний удар по заробітку ізраїльських дипломатичних і військових представників.

Посольство Ізраїлю в Україні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомило 30 жовтня, що змушене закрити дипломатичну місію на невизначений термін, консульські послуги не надаватимуться, і ніхто не зможе в'їхати на територію посольства та консульства. У дипустанові сподіваються, що кризу буде вирішено найближчим часом.

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    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Прибережне життя

    Ізраїль має майже 270 кілометрів морського берега. Один тільки пляж Тель-Авіва простягається на 14 кілометрів. Тож місця для купання, водного спорту та засмагання - більш ніж достатньо. Але не Середземним морем єдиним: для ідеального дайвінгу краще вирушити в Ейлат на Червоному морі на півдні Ізраїлю.

  • Архітектура в стилі Баугауз Тель-Авів має найбільшу в світі колекцію будинків в стилі Баугауз, так зване біле місто. Майже 4000 споруд належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлі в знаменитому неповторному стилі, зведені між 1920-ми та 1940-ми роками, можна побачити також у Хайфі, Єрусалимі та інших ізраїльських містах.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Архітектура в стилі Баугауз

    Тель-Авів має найбільшу в світі колекцію будинків в стилі Баугауз, так зване "біле місто". Майже 4000 споруд належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлі в знаменитому неповторному стилі, зведені між 1920-ми та 1940-ми роками, можна побачити також у Хайфі, Єрусалимі та інших ізраїльських містах.

  • Оздоровитися на Мертвому морі Якщо вам заманеться почитати газету на Мертвому морі, зробити це буде легко. Високий вміст солі (а, значить, і велика щільність води) триматимуть вас на поверхні. Купання в такій воді є дуже корисним для здоров'я. Багатими на мінерали та цілющими вважаються як тутешня вода, так і грязі. Зокрема, для тих, хто має шкірні захворювання.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Оздоровитися на Мертвому морі

    Якщо вам заманеться почитати газету на Мертвому морі, зробити це буде легко. Високий вміст солі (а, значить, і велика щільність води) триматимуть вас на поверхні. Купання в такій воді є дуже корисним для здоров'я. Багатими на мінерали та цілющими вважаються як тутешня вода, так і грязі. Зокрема, для тих, хто має шкірні захворювання.

  • Єрусалим Священне місто трьох релігій: стіни єрусалимського старого міста ховають релігійні святині юдеїв, мусульман та християн. Історично старе місто складається з чотирьох кварталів: в християнській частині стоїть Храм Гробу Господнього, який, як вважається, звели на місці могили Ісуса Христа, в юдейській - Стіна Плачу, а в мусульманській приваблює око золотавий Купол Скелі.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Єрусалим

    Священне місто трьох релігій: стіни єрусалимського старого міста ховають релігійні святині юдеїв, мусульман та християн. Історично старе місто складається з чотирьох кварталів: в християнській частині стоїть Храм Гробу Господнього, який, як вважається, звели на місці могили Ісуса Христа, в юдейській - Стіна Плачу, а в мусульманській приваблює око золотавий Купол Скелі.

  • Яд Вашем У Єрусалимі центральний Меморіальний комплекс історії Голокосту нагадує про жертв політики знищення євреїв під час нацистського режиму в Німеччині (1933-1945 рр.). Це зворушливе місце, яке береже від забуття пам’ять про життя та страждання євреїв.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Яд Вашем

    У Єрусалимі центральний Меморіальний комплекс історії Голокосту нагадує про жертв політики знищення євреїв під час нацистського режиму в Німеччині (1933-1945 рр.). Це зворушливе місце, яке береже від забуття пам’ять про життя та страждання євреїв.

  • Легендарні кібуци З Ізраїлем тісно переплетена ідея кібуців. Колись ці селища організували на соціалістичних засадах: зі спільним майном та коллективним управлінням. Нині в них мешкає лише трохи більше 2% усіх ізраїльтян. Перший кібуц Дганія-Алеф заснували в 1910 році. І він досі існує. В будь-який з 250-ти ізраїльських кібуців можна завітати та залишитися на ніч.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Легендарні кібуци

    З Ізраїлем тісно переплетена ідея кібуців. Колись ці селища організували на соціалістичних засадах: зі спільним майном та коллективним управлінням. Нині в них мешкає лише трохи більше 2% усіх ізраїльтян. Перший кібуц Дганія-Алеф заснували в 1910 році. І він досі існує. В будь-який з 250-ти ізраїльських кібуців можна завітати та залишитися на ніч.

  • Наїдки Майже всюди на вулицях Ізраїлю можна поласувати різноманітними свіжими соками. Місцева кухня дуже барвиста: від арабських наїдків та космополітичних ресторанів до кошерних страв. Ті ж, хто воліють готувати самостійно, знайдуть на базарах свіжі овочі, прянощі, оливки та духм'яну здобу.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Наїдки

    Майже всюди на вулицях Ізраїлю можна поласувати різноманітними свіжими соками. Місцева кухня дуже барвиста: від арабських наїдків та космополітичних ресторанів до кошерних страв. Ті ж, хто воліють готувати самостійно, знайдуть на базарах свіжі овочі, прянощі, оливки та духм'яну здобу.

  • Вифлеєм В Ізраїлі можна відвідати і ймовірне місце народження Ісуса. Церква Різдва Христового стоїть прямо над печерою, в якій за переказами народився Ісус з Назарета. Храм є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від нього починається Дорога Ісуса - 65-кілометровий туристичний і паломницький маршрут до Галілейського моря.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Вифлеєм

    В Ізраїлі можна відвідати і ймовірне місце народження Ісуса. Церква Різдва Христового стоїть прямо над печерою, в якій за переказами народився Ісус з Назарета. Храм є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від нього починається "Дорога Ісуса" - 65-кілометровий туристичний і паломницький маршрут до Галілейського моря.

  • Галілейське море Це озеро, яке ізраїльтяни називають Кінеретом, - найбільший резервуар прісної води в країні. Воно не раз згадується в Біблії та вважається одним з найважливіших місць земного життя Ісуса, адже за переказами тут він ходив по воді. Після екскурсії релігійними місцями туристи можуть й самі освіжитися водою з озера.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Галілейське море

    Це озеро, яке ізраїльтяни називають Кінеретом, - найбільший резервуар прісної води в країні. Воно не раз згадується в Біблії та вважається одним з найважливіших місць земного життя Ісуса, адже за переказами тут він ходив по воді. Після екскурсії релігійними місцями туристи можуть й самі освіжитися водою з озера.

    Автор: Ліна Ельтер


DW.COM

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

14 травня Ізраїль відзначає день народження. 70 років минуло з часу його заснування. Країну варто побачити як через численні релігійні святині, так і з огляду на її красиві пляжі та квітучі міста. (14.05.2018)  

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