Ізраїль призупинив роботу своїх посольств в усьому світі

Ізраїль у середу, 30 жовтня, призупинив роботу посольств в Україні та по всьому світу через трудовий спір дипломатів з міністерством фінансів Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ Ізраїлю, передають "Українські новини".

"Через рішення міністерства фінансів Ізраїлю порушити угоди, досягнуті та підписані 21 липня 2019 року, і застосувати в односторонньому порядку до посланців Держави Ізраїль за кордоном процедуру, яка змінює давно встановлений порядок, ми змушені закрити дипломатичні місії Ізраїлю за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Причиною суперечки між дипломатами та міністерством фінансів Ізраїлю стало рішення мінфіну скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і застосувати нові правила звітності заднім числом. У спільній заяві робочих комітетів МЗС та міністерства оборони Ізраїлю цей крок охарактеризований як серйозний удар по заробітку ізраїльських дипломатичних і військових представників.

Посольство Ізраїлю в Україні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомило 30 жовтня, що змушене закрити дипломатичну місію на невизначений термін, консульські послуги не надаватимуться, і ніхто не зможе в'їхати на територію посольства та консульства. У дипустанові сподіваються, що кризу буде вирішено найближчим часом.