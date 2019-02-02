Ізраїль почав будувати новий паркан на кордоні з Сектором Гази

Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. "Загорожа перешкоджатиме в'їзду терористів з Сектору Гази до Ізраїлю", - заявив у неділю, 3 лютого, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, передає агенція dpa. Міністерство оборони оголосило, що паркан з оцинкованої сталі буде заввишки шість метрів та завдовжки 65 кілометрів.

Його зведуть на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази на тих ділянках, де вже збудована підземна загорожа з бетону, яка, за даними ізраїльської влади, має нейтралізувати систему підземних тунелів палестинських бойовиків. Західний кінець надземного паркану буде об'єднаний із муром, збудованим у морі з метою блокування нападів бойовиків на воді.

Нетаньяху попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. "Якщо в Секторі Гази не будуть дотримуватися спокою, ми у період виборів зуміємо прийняти рішення і будемо діяти", - заявив він під час засідання уряду. Як повідомлялось, 26 грудня минулого року депутати ізраїльського парламенту проголосували за саморозпуск. Нові вибори заплановані на 9 квітня.

Напруження між Ізраїлем та Сектором Гази посилилося навесні минулого року. Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США в Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю загинули понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь військові ізраїльської армії.

З того часу на кордоні проходять антиізраїльські протести, які часом призводять до зіткнень з ізраїльськими силами безпеки. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинули вже понад 250 людей і тисячі були поранені.

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