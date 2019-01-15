 Ізраїль повідомив про чергові удари по іранських цілях у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

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Новини

Ізраїль повідомив про чергові удари по іранських цілях у Сирії

Під удар авіації Ізраїлю потрапили позиції іранських сил "Аль-Кудс" в Сирії, заявили ізраїльські військові. Сирійські ЗМІ повідомили про збиті ізраїльські ракети.

Армія Ізраїлю на кордоні з Сирією

Танки ізраїльських збройних сил на Голанських висотах поблизу кордону з Сирією

Збройні сили Ізраїлю повідомили про удари по іранських об'єктах у Сирії. Відповідну заяву міністерство оборони Ізраїлю поширило в ніч на понеділок, 21 січня. Під удар військово-повітряних сил Ізраїлю потрапили позиції іранських сил "Аль-Кудс" в Сирії, відповідальних за закордонні операції, зазначається в заяві.

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Водночас Ізраїльські військові застерегли сирійські збройні сили від спроб атакувати ізраїльські війська або територію. Згодом сирійські державні ЗМІ повідомили про збиття сирійською системою протиповітряної оборони багатьох випущених ізраїльтянами ракет. Очевидці розповідали про потужні вибухи в небі над Дамаском, передає агенція новин Reuters.

Напередодні Сирія та Ізраїль звинуватили один одного в обстрілах. Ізраїль заявив, що ізраїльські системи ППО перехопили ракету, випущену по Голанських висотах, а Дамаск запевняв, що відбив ізраїльський удар з повітря поблизу Дамаска.

У сирійському конфлікті, що триває вже майже вісім років, Тегеран і його ліванські союзники з руху "Хезболла" виступають на стороні президента країни Башара Асада. Натомість Ізраїль прагне обмежити зростання впливу Ірану в регіоні. В попередні роки ізраїльська влада нечасто підтверджувала факт проведення військових операцій в Сирії, нагадує агенція новин dpa.

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