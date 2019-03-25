Ізраїль повідомив про "масивний" ракетний удар з Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила про "масивний" ракетний удар з території Сектора Гази. Про це заявив зранку вівторка, 12 листопада, речник ізраїльських збройних сил. За його словами, армія готується до тривалих збройних сутичок.

Як повідомляє агенція новин AFP, у Тель-Авіві лунають сирени, що попереджають населення. За даними ізраїльських ЗМІ, сигнал протиракетної тривоги чути також і в інших містах та районах Ізраїлю. Станом на 9:00 за місцевим часом зафіксовано 50 ракетних пусків з боку палестинців, 20 з них були перехоплені системою "Залізний купол".

У ніч на 12 листопада ізраїльські військові завдали точкового удару по резиденції ватажка радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" в Секторі Гази. За даними самої палестинської організації, внаслідок обстрілу загинули керівник угруповання Баха Абу Аль-Ата та його дружина. Про смерть очільника ісламістів сповістили в Газі з гучномовців мечеті.

Згодом сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про удар ізраїльських військово-повітряних сил по одному з будинків у Дамаску. Згідно з даними офіційного Дамаска, внаслідок обстрілу з повітря загинуло двоє людей. У будівлі мешкав один з керівників "Ісламського джихаду" Акрам Аль-Аджурі.

В результаті операції загинув його син Аль-Аджурі та ще одна особа, йдеться в повідомленні SANA, яке наводить агенція новин dpa. Ще десятеро осіб отримали різноманітні поранення внаслідок цього обстрілу. Про долю самого Акрама Аль-Аджурі не повідомляється.

Палестинське угруповання "Ісламський джихад" представлено як в Секторі Гази, так і в Сирії.