 Ізраїль обіцяє сотні нових поселень на Західному Березі після нападу на ізраїльтян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

Ізраїль обіцяє сотні нових поселень на Західному Березі після нападу на ізраїльтян

Міністр оборони Ізраїлю обіцяє збудувати сотні нових поселень на Палестинських територіях після ножового нападу палестинця на трьох ізраїльтян.

Ізраїльські поселення на окупованому Західному Березі визнані міжнародною спільнотою нелегальними

Ізраїль збудує сотні нових домівок на окупованій території Західного Берегу Йордану, де палестинець скоїв ножовий напад на трьох ізраїльтян, один з яких в результаті помер. Про це написав міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман у Twitter в п’ятницю, 27 липня.

Зокрема, Ліберман анонсував появу нових 400 будинків в поселенні Адам, що в північній частині Єрусалима після того, як троє ізраїльтян отримали ножові поранення. Від отриманих ушкоджень одна людина загинула. Міністр оборони вважає, що "найкраща відповідь тероризму - це розширення поселень".

Армія Ізраїлю повідомила, що нападник був застрелений військовими після того, як пробрався у поселення та скоїв напад, передає інформагенція AFP. Ізраїльські медіа встановили, що в результаті нападу загинув 31-річний чоловік, в нього залишилося двоє дітей.

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Міністр оборони Ізраїлю заявив про будівництво загороджувальних споруд у морі на кордоні з Сектором Гази. За його словами, трирівневий бар'єр має запобігти потраплянню воєнізованих формувань палестинців до Ізраїлю. (27.05.2018)

У ГА ООН 120 країн проголосували за резолюцію, яка засуджує насильство щодо жителів палестинських територій. Представник Ізраїлю заявив, що його країну намагаються позбавити "права на самооборону". (14.06.2018)

Особа нападника встановлена, ним виявився 17-річний юнак із селища Кобар, пишуть палестинські ЗМІ. Також повідомляється, що дія дозволів на роботу членів його родини буде призупинена.

В заяві радикального ісламського руху ХАМАС, яка має владу в Секторі Гази, вчинок охрестили "хороброю операцією". Утім, відповідальність за це на себе там не взяли. У ХАМАСі додали, що готові "мститися за кров мученика.

Зазначимо, що інцидент відбувся на тлі відносного затишшя після останнього загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту в Секторі Гази, внаслідок якого загинули 154 палестинці.

Ізраїльські поселення на окупованому Західному Березі визнані міжнародною спільнотою нелегальними.

 

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