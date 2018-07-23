Ізраїль обіцяє сотні нових поселень на Західному Березі після нападу на ізраїльтян

Міністр оборони Ізраїлю обіцяє збудувати сотні нових поселень на Палестинських територіях після ножового нападу палестинця на трьох ізраїльтян.
Ізраїль збудує сотні нових домівок на окупованій території Західного Берегу Йордану, де палестинець скоїв ножовий напад на трьох ізраїльтян, один з яких в результаті помер. Про це написав міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман у Twitter в п’ятницю, 27 липня.
Зокрема, Ліберман анонсував появу нових 400 будинків в поселенні Адам, що в північній частині Єрусалима після того, як троє ізраїльтян отримали ножові поранення. Від отриманих ушкоджень одна людина загинула. Міністр оборони вважає, що "найкраща відповідь тероризму - це розширення поселень".
Армія Ізраїлю повідомила, що нападник був застрелений військовими після того, як пробрався у поселення та скоїв напад, передає інформагенція AFP. Ізраїльські медіа встановили, що в результаті нападу загинув 31-річний чоловік, в нього залишилося двоє дітей.
Особа нападника встановлена, ним виявився 17-річний юнак із селища Кобар, пишуть палестинські ЗМІ. Також повідомляється, що дія дозволів на роботу членів його родини буде призупинена.
В заяві радикального ісламського руху ХАМАС, яка має владу в Секторі Гази, вчинок охрестили "хороброю операцією". Утім, відповідальність за це на себе там не взяли. У ХАМАСі додали, що готові "мститися за кров мученика.
Зазначимо, що інцидент відбувся на тлі відносного затишшя після останнього загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту в Секторі Гази, внаслідок якого загинули 154 палестинці.
Ізраїльські поселення на окупованому Західному Березі визнані міжнародною спільнотою нелегальними.