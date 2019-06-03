Ізраїль обстріляв цілі у Сирії

Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю у суботу ввечері, 24 серпня, завдали авіаударів по цілях у Сирії, щоб знищити дрони іранських сил. За твердженнями ізраїльських військових, ці дрони були оснащені вибухівкою, і за її допомогою Іран хотів атакувати північ Ізраїлю. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на ізраїльську армію.

Речник ізраїльської армії Джонатан Конрікус на брифінгу заявив, що ізраїльські ВПС "змогли зірвати спробу Ірану на чолі з сирійськими силами здійснити напад на цілі на півночі Ізраїлю з використанням "дронів-убивць".

За словами Конрікуса, ізраїльські військові атакували іранські цілі на південному сході від Дамаска. Він додав, що 22 серпня ізраїльські військові запобігли ще одній спробі здійснити атаку дроном, але не розповів жодних деталей.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху привітав "важливі оперативні зусилля" військових у запобіганні атаці, запланованій "іранськими силами Кудс та шиїтськими бійцями". " Наші сили діють у кожному секторі проти іранської агресії", - наголосив Нетаньяху.

Водночас сирійська агенція Sana з посиланням на джерело в армії Сирії повідомила, що сили протиповітряної оборони країни виявила ворожу загрозу. За словами джерела, більшість ізраїльських ракет були знищені до досягнення своїх цілей.