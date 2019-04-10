Ізраїль: Нетаньяху сформує новий уряд

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін уповноважив виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху сформувати новий уряд країни. Про це сам Рівлін написав у середу, 17 квітня, в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter після зустрічі з Нетаньяху.

За словами Рівліна, 65 членів Кнесету "рекомендували" саме кандидатуру Нетаньяху для формування наступного уряду країни. Кнесет Ізраїлю налічує 120 місць.

Тож тепер Нетаньяху має шість тижнів на формування нової урядової коаліції та уряду. Проблемним для формування коаліції між правоцентристською партією "Лікуд" Нетаньяху та правими партіями може виявитися закон про поетапне залучення до обов'язкової строкової служби в армії чоловіків з ортодоксальних юдеїв, нагадує агенція новин dpa.

За результатами нещодавніх парламентських виборів партія "Лікуд" здобула 35 місць у Кнесеті. Рівно стільки ж мандатів набрав й опозиційний блок Бені Ганца "Кахоль-лаван". Утім, у цілому праві партії мають більшість у 120-мандатному ізраїльському парламенті.

Кандидатуру Нетаньяху підтримують зокрема ультраортодокси ШАС та "Юдейство Тори", так само як і ультраправа партія "Наш дім Ізраїль" (НДІ) Авігдора Лібермана. Крім того, прихильниками "Бібі", як називають ізраїльтяни Нетаньяху, є також лідер центристської партії "Кулану" Моше Кахлон, нагадує dpa.