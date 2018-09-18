Ізраїль надав Росії докази своєї непричетності до збиття Іл-20

Ізраїль надав Росії докази, що не несе жодної відповідальності за збиття російського літака в Сирії. Про це у п'ятницю, 21 вересня, повідомили в міністерстві оборони Ізраїлю.

Ізраїльська делегація включно з командувачем ВВС Ізраїлю генерал-майором Амікамом Норкіним прибула 20 вересня до Москви для обговорення інциденту та надання відповідної інформації. "Ми довели, як безрозсудний вогонь з боку Сирії став прямою причиною збиття російського літака", - заявив на умовах анонімності представник ізраїльського міноборони, цитує агенція Reuters. За його словами, сирійці вели вогонь у повітря "безвідповідально та непрофесійно" ще довго після того, як ізраїльських літаків там вже не було.

Також в ізраїльській армії стверджують, що попередили росіян про операцію над Сирією не за хвилину, а значно раніше. У міноборони країни повідомили, що інцидент з Іл-20 не спричинив змін у координації дій Росії та Ізраїлю в Сирії, інформує агентство AFP.

Іл-20 був збитий над Середземним морем системою ППО Сирії С-200 увечері 17 вересня. За даними російського військового відомства, загалом загинули 15 осіб. Іл-20 - літак радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. У Сирії він координував удари російських ВПС.

Російське міноборони заявило, що Іл-20 підставили під удар сирійських військових ізраїльські літаки, які здійснювали авіаудари по об'єкту в Сирії. Утім, згодом президент Росії Володимир Путін зазначив, що до збиття російського літака призвів "ланцюг випадкових обставин". Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 18 вересня у телефонній розмові пообіцяв Володимиру Путіну надати всю необхідну інформацію для розслідування інциденту.