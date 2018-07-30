Ізраїль заявив про знищення сімох підозрюваних "терористів"

Літак ізраїльської армії завдав удару на півдні Голанських висот, внаслідок чого було вбито сімох людей. Про це повідомив речник ізраїльської армії Джонатан Конрікус у четвер, 2 серпня. Сам інцидент відбувся ввечері напередодні. "Ми побачили сімох озброєних підозрюваних, які очевидно були терористами", - цитує речника інформагенція dpa. За цими даними, після обстрілу підозрюваних, військові обшукали місце інциденту і знайшли автомати Калашникова, гранати і пояси шахіда.

Конрікус наголосив, що озброєні чоловіки намагалися потрапити з Сирії на територію Ізраїлю. "За нашими оцінками, терористи належали до Ісламської держави (ІД)", - сказав речник. За його словами, військові перебувають у стані "підвищеної готовності" після авіаудару.

У той же час міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що ситуація на кордоні із Сирією повернулася до стану, який був "перед громадянською війною", після того, як південно-західна частина Сирії повернулася під контроль урядових військ. Ліберман пояснив, що Ізраїль "не матиме причин втручатися чи проводити операції на сирійській території", якщо Дамаск дотримуватиметься угоди з Ізраїлем 1974 року. Також міністр застеріг Сирію від перетворення на базу для іранських сил, цитує інформагенція AP. Є ризик, як вважають ізраїльтяни, що бойовики підтримуваного Іраном угруповання Хезболла можуть використовувати сирійську територію, щоб атакувати Ізраїль чи переправляти зброю бойовикам Хезболли в Лівані.