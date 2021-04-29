Ізраїль засудив марш на честь дивізії СС "Галичина" в Києві

Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило марш на честь дивізії СС "Галичина", який пройшов у Києві 28 квітня за участі кількох сотень учасників.

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"Міністерство закордонних справ стурбоване маршем, який відбувся у самому центрі міста Києва, з нагоди створення дивізії СС "Галичина". Підрозділи СС Ваффен були причетні до деяких найгірших злочинів, що мали місце під час Голокосту", - написав у соцмережі Twitter речник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят ввечері у четвер, 29 квітня.

Він зауважив, що збереження пам’яті про Голокост та боротьба з антисемітизмом є не лише внутрішніми питаннями кожної країни, "але є частиною колективної відповідальності" людей, де б вони не передували.

"Ми засуджуємо продовження прославлення нацистських колабораціоністів і сподіваємось, що український уряд однозначно засудить усі подібні явища та не допустить їхнього повторення", - наголосив прессекретар МЗС Ізраїлю.

Раніше марш на честь дивізії СС "Галичина" засудили, зокрема, посолка Німеччини в Україна Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen), спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.