Ізраїль запускає перший приватний місяцехід

"Beresheet" - назва місяцеходу, який вилетить з мису Канаверал. Вона перекладається як "Буття" - перша біблійна книга. Цей космічний проект є новим початком у двох аспектах. Це не лише перший ізраїльський місяцехід, але й перша в історії людства повністю приватно профінансована місія на Місяць.

Все почалося з конкурсу

Ідея Beresheet народилася під час оголошення конкурсу Google Lunar X Prize у 2007 році. Умови конкурсу від Google: учасники - лише приватні компанії, які до кінця березня 2018 року мають розробити місяцехід. Апарат мав бути здатним проїхати 500 метрів на Місяці і відправити відеозображення високої якості на Землю. Переможець мав отримати 20 мільйонів доларів.

Жодна з 34 команд не виграла приз, бо не встигла до дедлайну - 31 березня 2018 року. Ізраїльського учасника місячних перегонів - компанію SpaceIL, це не зупинило. Тепер їхній космічний апарат готовий до запуску.

SpaceIL - це некомерційна організація, яка просуває освітні програми у галузі досліджень і технологій. Вона фінансується пожертвами від приватних спонсорів, а також співпрацює з Ізраїльським космічним агентством (ISA).

Президент Ізраїлю Шимон Перес отримує від SpaceIL віртуальний квиток на місяць 8 грудня 2011 року. Цього дня уперше представили повнорозмірний макет апарату Beresheet

Місяцехід-стрибунець

Команда SpaceIL, заснована трьома ізраїльськими інженерами Ярівом Башем, Кфіром Дамарі та Йонатаном Вайнтраубом розробила незвичний метод пересування для свого місяцехіда. Для подолання необхідних 500 метрів Beresheet просто стрибатиме за допомогою невеликого ракетного двигуна.

Враховуючи слабку силу гравітації на Місяці, стрибати апарату, ймовірно, не буде надто складно. Також ізраїльтяни, безперечно, мають можливість передавати відео високої якості. Конструктори Beresheet передбачили в місячному апараті дещо особливе - капсулу часу.

Шматочок Ізраїлю на Місяці

Часова капсула містить три цифрові диски для зберігання інформацї зі сотнями файлів. Серед них: декларація незалежності Ізраїлю, національний гімн, пісні на івриті, молитва мандрівника, а також малюнки дітей.

Прилади на ізраїльському місяцеході інтегровані з іншими дослідницькими проектами. Наприклад, Beresheet має магнітометр, який здатен передавати дані до автоматичної міжпланетної станції NASA для дослідження Місяця - Lunar Reconnaissance Orbiter.

Стартап SpaceIL націлений на молодих людей, які захоплюються дослідженням космосу, технологіями та інженерією. І хоча вони не встигли до дати закінчення конкурсу від Google, ізраїльтяни планують посадити свій апарат на Місяць до 50-річчя виходу астровавта NASA Ніла Армстронга на поверхню природного супутника планети Земля.

Дивитись відео 01:43 Поділитись "Антонов" взяв участь у підготовці запуску Falcon Heavy (07.02.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2sEal "Антонов" взяв участь у підготовці запуску Falcon Heavy (07.02.2018)