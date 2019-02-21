 Ізраїль запускає перший приватний місяцехід | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 21.02.2019

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Світ

Ізраїль запускає перший приватний місяцехід

22 лютого ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска Space-X має вивести на орбіту місяцехід Beresheet. Ізраїльський стартап SpaceIL може стати першою приватною компанією в історії, яка запустила місяцехід.

Ізраїльський місячний модуль Beresheet представили громадськості у липні 2018 року

Ізраїльський місячний модуль Beresheet представили громадськості у липні 2018 року

"Beresheet" - назва місяцеходу, який вилетить з мису Канаверал. Вона перекладається як "Буття" - перша біблійна книга. Цей космічний проект є новим початком у двох аспектах. Це не лише перший ізраїльський місяцехід, але й перша в історії людства повністю приватно профінансована місія на Місяць.

Все почалося з конкурсу  

Ідея Beresheet народилася під час оголошення конкурсу Google Lunar X Prize у 2007 році. Умови конкурсу від Google: учасники - лише приватні компанії, які до кінця березня 2018 року мають розробити місяцехід. Апарат мав бути здатним проїхати 500 метрів на Місяці і відправити відеозображення високої якості на Землю. Переможець мав отримати 20 мільйонів доларів.

Жодна з 34 команд не виграла приз, бо не встигла до дедлайну - 31 березня 2018 року. Ізраїльського учасника місячних перегонів - компанію SpaceIL, це не зупинило. Тепер їхній космічний апарат готовий до запуску.

SpaceIL - це некомерційна організація, яка просуває освітні програми у галузі досліджень і технологій. Вона фінансується пожертвами від приватних спонсорів, а також співпрацює з Ізраїльським космічним агентством (ISA).

Президент Ізраїлю Шимон Перес отримує від SpaceIL віртуальний квиток на місяць 8 грудня 2011 року. У цей день вперше представили повнорозмірний макет апарату Beresheet

Президент Ізраїлю Шимон Перес отримує від SpaceIL віртуальний квиток на місяць 8 грудня 2011 року. Цього дня уперше представили повнорозмірний макет апарату Beresheet

Місяцехід-стрибунець

Команда SpaceIL, заснована трьома ізраїльськими інженерами Ярівом Башем, Кфіром Дамарі та Йонатаном Вайнтраубом розробила незвичний метод пересування для свого місяцехіда. Для подолання необхідних 500 метрів Beresheet просто стрибатиме за допомогою невеликого ракетного двигуна.

Враховуючи слабку силу гравітації на Місяці, стрибати апарату, ймовірно, не буде надто складно. Також ізраїльтяни, безперечно, мають можливість передавати відео високої якості. Конструктори Beresheet передбачили в місячному апараті дещо особливе - капсулу часу.

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Якщо все йтиме за узгодженим графіком, політ відбудеться через п'ять років. Японський колекціонер Юсаку Маезава хоче взяти з собою кілька творчих людей. (18.09.2018)

Шматочок Ізраїлю на Місяці

Часова капсула містить три цифрові диски для зберігання інформацї зі сотнями файлів. Серед них: декларація незалежності Ізраїлю, національний гімн, пісні на івриті, молитва мандрівника, а також малюнки дітей.

Прилади на ізраїльському місяцеході інтегровані з іншими дослідницькими проектами. Наприклад, Beresheet має магнітометр, який здатен передавати дані до автоматичної міжпланетної станції NASA для дослідження Місяця - Lunar Reconnaissance Orbiter.

Стартап SpaceIL націлений на молодих людей, які захоплюються дослідженням космосу, технологіями та інженерією. І хоча вони не встигли до дати закінчення конкурсу від Google, ізраїльтяни планують посадити свій апарат на Місяць до 50-річчя виходу астровавта NASA Ніла Армстронга  на поверхню природного супутника планети Земля.

Дивитись відео 01:43

"Антонов" взяв участь у підготовці запуску Falcon Heavy (07.02.2018)

  • Aufnahme von Pluto durch Raumsonde New Horizons

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    "Серце" Плутона

    Це останнє фото, яке New Horizons відіслав на Землю перед своїм максимальним наближенням до Плутона. Зонд зробив його з відстані у 768 тисяч кілометрів від поверхні карликової планети. На зображенні домінує біла пляма протяжністю близько 1600 кілометрів - неформально її називають "серце". Причиною того, що на поверхні "серця" майже не видно деталей, можуть бути геологічні процеси.

  • Святкування наукового звершення

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Святкування наукового звершення

    Члени команди New Horizons та запрошені гості слідкують за зворотнім відліком до максимального наближення зонду до Плутона в лабораторії прикладної фізики університету Джонса Гопкінса, штат Меріленд, США.

  • Перший погляд на Плутон

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Перший погляд на Плутон

    New Horizons зробив це фото 12 липня з відстані у 2,5 мільйони кілометрів від Плутона як підготовку до зйомки карликової планети у найвищій роздільній здатності.

  • На ілюстрації New Horizons на тлі Плутона

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Близьке знайомство

    14 липня зонд пролетів повз Плутон на відстані 12 000 кілометрів. Для порівняння: відстань від Землі до Місяця у 30 разів більше. Міжнародна космічна станція ще ближче, вона обертається навколо Землі на висоті лише 350 кілометрів. Так виглядає Плутон з найближчим супутником Хароном на задньому тлі.

  • Карликова планета Плутон

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Планета, якої не повиино було бути

    Через сім місяців після запуску New Horizons Міжнародний астрономічний союз (МАС) позбавив Плутон статусу планети. Тепер це лише "карликова планета", адже орбіта Плутона не настільки кругла, як у повноцінної планети, а еліптична. МАС тоді уперше дав формальне визначення терміну "планета", оскільки в останні роки у Сонячній систему було відкрито багато нових об'єктів.

  • Сонячна система

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Порівняння за розміром

    Найближчі до Сонця планети - Меркурій, Венера, Земля та Марс. Потім - карликова планета Церера, а за нею - планети-гіганти Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Ще далі - на околиці Сонячної системи - два крихітні крапочки: Плутон, який має діаметр лише 2370 кілометрів, та його супутник Харон.

  • Супутники Плутона

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Не всі супутники Плутона круглі

    Мета зонду New Horizons - дослідити супутники Плутона, наприклад, визначити справжній розмір Стікса. Вважають, що його діаметр - від 8 до 28 кілометрів. У січні та лютому зонд зробив перші нечіткі знімки Харона, Нікти та Гідри. У квітні - Кербера. Тепер New Horizons може зробити знімки кращої якості.

  • Супутник Плутона Нікта

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Дикі танці на орбіті

    Супутник Нікта на своїй орбіті обертається просто божевільно. Це не зроблені зондом знімки, а комп'ютерна симуляція, яку науковці NASA підготували, ґрунтуючись на наявних даних. Нікта не лише обертається навколо Плутона, але й перебуває під гравітаційним впливом Харона - тобто цей супутник є також супутником іншого супутника.

  • New Horizons та Плутон

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Сім інструментів на борту

    New Horizons оснащений трьома оптичними інструментами, які можуть робити знімки у різних спектральних діапазонах. Два плазмові спектрометри можуть аналізувати частинки сонячного вітру. Космічний апарат також має на борту детектор пилу та радіометр.

  • New Horizons

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Очікуємо на кращі знімки

    НАСА вдалося вирішити деякі технічні проблеми, які нещодавно виникли на New Horizons, тож зонд знову цілком справний. Сподіваємося, що тепер ніщо не завадить йому зробити нові чудові знімки Плутона.

  • Камера LORRI

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Оптичний телескоп

    На цьому фото техніки встановлюють на зонд New Horizons камеру LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager). Ця цифрова камера сприймає електромагнітні хвилі видимого спектру. Найважча частина камери вагою 8,6 кілограма - це телескоп, що важить 5,6 кілограма.

  • Запуск ракети Atlas V

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    У дорозі з 2006 року

    Зонд New Horizons запустили 19 січня 2006 року з космодрому на мисі Канаверал у Флориді за допомогою ракети-носія Atlas V. Космічний апарат відразу вийшов на траєкторію виходу за межі Сонячної системи. Для цього треба було досягти швидкості 16,26 кілометра на секунду. Таким чином New Horizons став найшвидшим з усіх створених людиною літальних космічних об’єктів.

  • Політ зонду на Плутон

    Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

    Усе далі й далі від Сонця

    Траєкторія New Horizons занесла зонд на далекі околиці Сонячної системи. Дорогою космічний апарат відвідав асетроїд 132524 APL, а також пролетів на відстані 2,3 мільйона кілометрів від Юпітера. Зонд зібрав дані про атмосферу, магнетосферу та супутники планети-гіганта.

    Автор: Фабіан Шмідт, Дмитро Губенко


DW.COM

Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

Уже дев'ять років зонд New Horizons подорожує Сонячною системою. Він відвідав астероїд і планету Юпітер. 14 липня зонд максимально наблизився до своєї головної цілі - карликової планети Плутон та її супутників. (14.07.2015)  

Аудіо й відео до теми

"Антонов" взяв участь у підготовці запуску Falcon Heavy (07.02.2018)  

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Докладно

Ізраїльський місячний модуль Beresheet представили громадськості у липні 2018 року

Ізраїль запускає місяцехід

22 лютого ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска Space-X має вивести на орбіту перший приватний місяцехід Beresheet.  

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