Ізраїль завдав найпотужніших авіаударів по Сектору Гази з 2014 року

Внаслідок авіаударів ізраїльської армії по території Сектору Гази в суботу, 14 липня, загинули двоє палестинських підлітків, яким було 15 та 16 років. Ще 14 осіб внаслідок бомбардувань отримали поранення, повідомили у міністерстві охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації.

Обстріли Сектору Гази стали відповіддю ізраїльської армії на запуски ракет представниками радикального угруповання ХАМАС, внаслідок чого в Ізраїлі були поранені троє цивільних.

Цілями ізраїльської авіації були військові об'єкти ХАМАСу, зокрема штаб-квартира організації. Як заявив генерал ізраїльської армії Звіка Хаімович, авіаудари у суботу стали наймасованішими з часів військової операції ізраїльської армії "Непорушна стіна" у Секторі Гази у 2014 році, інформує агентство AFP.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на зустрічі з військовим керівництвом 14 липня пригрозив, що Ізраїль посилить удари по Сектору Гази, якщо обстріли території країни з боку ХАМАСу не припиняться.

Від початку протестів на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази, які тривають з 30 березня, загинули вже щонайменше 140 осіб, багато з них були членами ХАМАСу. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.