 Ізраїль завдав найпотужніших авіаударів по Сектору Гази з 2014 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Ізраїль завдав найпотужніших авіаударів по Сектору Гази з 2014 року

Внаслідок бомбардувань загинули двоє палестинських підлітків, ще 14 осіб отримали поранення. Авіаудари стали відповіддю на запуски ракет ХАМАСом.

Обстріли Гази ізраїльською армією

Обстріли Гази ізраїльською армією

Внаслідок авіаударів ізраїльської армії по території Сектору Гази в суботу, 14 липня, загинули двоє палестинських підлітків, яким було 15 та 16 років. Ще 14 осіб внаслідок бомбардувань отримали поранення, повідомили у міністерстві охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації.

Обстріли Сектору Гази стали відповіддю ізраїльської армії на запуски ракет представниками радикального угруповання ХАМАС, внаслідок чого в Ізраїлі були поранені троє цивільних.

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Цілями ізраїльської авіації були військові об'єкти ХАМАСу, зокрема штаб-квартира організації. Як заявив генерал ізраїльської армії Звіка Хаімович, авіаудари у суботу стали наймасованішими з часів військової операції ізраїльської армії "Непорушна стіна" у Секторі Гази у 2014 році, інформує агентство AFP.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на зустрічі з військовим керівництвом 14 липня пригрозив, що Ізраїль посилить удари по Сектору Гази, якщо обстріли території країни з боку ХАМАСу не припиняться.

Від початку протестів на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази, які тривають з 30 березня, загинули вже щонайменше 140 осіб, багато з них були членами ХАМАСу. Палестинці вимагають повернути їм території,  втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

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