Ізраїль завдав авіаударів у Секторі Гази та Сирії

ВПС Ізраїлю ввечері у неділю, 23 лютого, завдали ударів по цілях у Секторі Гази та в Сирії. За словами представників ізраїльського військового командування, були уражені позиції палестинського радикального угрупування "Ісламський джихад"

За даними палестинської сторони, внаслідок авіаударів поранені четверо людей у Секторі Гази. Одна особа у критичному стані, решта - у стабільному.

На території Сирії, де також діє "Ісламський джихад", ВПС Ізраїлю завдали ударів до цілях на південь від Дамаска, де близько опівночі були чутні вибухи. Як повідомило сирійське державне агентство SANA, ізраїльські літаки завдали ударів керованими ракетами "за межами повітряного простору Сирії".

Ця атака була відповіддю на ракетний обстріл

Ізраїльська атака була відповіддю на ракетний обстріл з боку джихадистів. До цього у бік Ізраїлю вилетіли щонайменше 20 ракет. Половину з них збила система ППО "Залізний купол", а решта - впали в безлюдній місцевості.

Загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту

Загострення конфлікту між Ізраїлем та "Ісламським джихадом" сталося після того, як ізраїльські військові застрелили члена бойового крила палестинської організації на кордоні з Сектором Гази. За даними ізраїльських військових, той мав намір закласти вибуховий пристрій. Тіло вбитого відвезли на ізраїльську територію за допомогою бульдозера.

За словами міністра оборони Ізраїлю Нафталі Беннета, згідно з "новою політикою" тіла вбитих бойовиків не повертаються палестинській стороні через те, що тіла двох вбитих в 2014 році в Секторі Гази ізраїльських солдатів теж не були повернуті.

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і палестинцями загострився в листопаді 2019 року. Тоді Ізраїль завдяки авіаудару в Секторі Гази вбив одного з командирів палестинського радикального угрупування "Ісламський джихад" Баха Абу аль-Атта.