Ізраїль завдав авіаударів по Сирії, є жертви

В Ізраїлі заявили, що завдали авіауадарів у ніч на середу, 20 листопада, по Сирії. Цілями стали десятки іранських і сирійських військових об'єктів у країні. Військові Ізраїлю також заявили, що їхня система протиракетної оборони збила чотири ракети, які були запущені з території Сирії у напрямку їхньої країни.

"Я чітко дав зрозуміти - ми будемо заподіювати шкоду тим, хто буде нам її завдавати", - цитує агенція Reuters прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. "Це те, що ми зробили цієї ночі щодо іранських сил "Аль-Кудс" та сирійських військових цілей у Сирії після запуску ракет по Ізраїлю", - додав він.

За даними речника армії країни, ізраїльські військові літаки атакували десятки цілей, серед яких були різні ракети, штаби, склади зброї та військові бази.

За даними сирійських державних ЗМІ, через ізраїльські авіаудари загинули двоє мирних жителів. Повідомляється також про поранених, але їхня кількість не наводиться. У Сирії заявляють, що протиповітряна оборона країни знищила більшість ізраїльських ракет до того, як вони досягли своїх цілей.

У свою чергу, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок ізраїльських авіаударів загинули 11 військових, серед яких були семеро іноземців. Наразі незрозуміло, чи цими іноземцями були іранці, чи проіранські бійці інших національностей. Крім того, за даними активістів, поранено чотирьох мирних жителів.