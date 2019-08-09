 Ізраїль заборонив в′їзд до країни двом американським конгресменкам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2019

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Новини

Ізраїль заборонив в'їзд до країни двом американським конгресменкам

Уряд Ізраїлю повідомив, що не допустить на територію країни двох американських конгресменок від Демократичної партії. Своє рішення там аргументують їхньою підтримкою пропалестинської організації.

Ільхан Омар (зліва) та Рашида Тлаіб - конгресменки від Демократичної партії

Ільхан Омар (зліва) та Рашида Тлаіб - конгресменки від Демократичної партії СЩА

Ізраїльський уряд повідомив про своє рішення не допускати на територію країни двох конгресменок від Демократичної партії США Рашиду Тлаіб та Ільхан Омар, які мали відвідати країну найближчими вихідними. Про це в ефірі ізраїльської радіостанції "Решет Бет" у четвер, 15 серпня, повідомила заступниця міністра закордонних справ країни Ципі Хотовелі.

Пізніше ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху пояснив це рішення тим, що обидві конгресменки активно працюють над ухваленням у американському конгресі законів, що мають на меті бойкот Ізраїлю, а метою їхнього майбутнього візту було "завдати Ізраїлю шкоди". "Через це міністр внутрішніх справ ухвалив рішення не дозволяти їхній візит, і я, як голова уряду, підтримую це рішення", - додав Нетаньяху.

Також прем'єр Ізраїлю закинув конгресменкам спробу делегітимації його країни, адже метою своєї подорожі, за словами Нетаньяху, вони вказали Палестинські території, а не Ізраїль, та, на відміну від інших конгресменів від обох найбільших партій США, начебто не планували зустрічатися під час візиту із представниками ізраїльського уряду чи опозиції.

Трамп непрямо підтримав заборону

Американський президент Дональд Трамп, якого підтримує Республіканська партія, раніше звернувся у Twitter із непрямим закликом до ізраїльського уряду не допускати обох конгресменок у країну. На думку Трампа, дозвіл на в'їзд для Тлаіб та Омар був би ознакою слабкості з боку Тель-Авіва. "Вони ненавидять Ізраїль та усіх євреїв", - додав глава Білого дому.

Омар гостро розкритикувала заборону на в'їзд до Ізраїлю для себе та своєї колеги. Вона також закинула Нетаньяху небажання досягти миру у регіоні, обмеження свободи пересування для палестинців та співпрацю з "ісламофобами на кшталт Трампа".

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Тлаіб та Омар відомі як прихильниці антиізраїльського руху BDS ("Бойкот, дезінвестиції та санкції". - Ред.). Обидві конгресменки також є першими мусульманками у американському конгресі.

Американські медіа повідомляють, що вони планували прибути до Тель-Авіва до найближчої неділі, 18 серпня. Однак офіційної інформації щодо плану їхньої поїздки досі не було оприлюднено.

Раніше обидві конгресменки вже привертали до себе увагу громадськості через повідомлення Дональда Трампа у Twitter, які у резолюції Палати представників Конгресу США були засуджені як "расистські". В середині липня Трамп різко розкритикував у Twitter групу представниць Демократичної партії у Конгресі. Він, зокрема, заявив, що деяким "прогресивним" конгресменкам-демократкам, котрі походять з країн із "корумпованими і нездатними" урядами, аніж радити, як "керувати урядом" США, слід повернутися назад та "допомагати полагодити цілковито зруйновані і заражені криміналом місця, звідки вони приїхали". Хоча Трамп і не назвав конкретних імен, у Демократичній партії заявили, що його закиди були спрямовані й проти Тлаіб та Омар. Остання народилася поза межами США - у Сомалі.

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