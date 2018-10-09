Ізраїль відклав знесення хутора на Західному березі Йордану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що відкладе евакуацію палестинського поселення Хан аль-Ахмар на Західному березі річки Йордан. У неділю, 21 жовтня, він пояснив, що йдеться про коротку відстрочку для досягення угоди з його жителями. Зазначене поселення - невеликий трущобний хутір з населенням у близько 180 осіб на схід від Єрусалима. Раніше його жителі відхиляли пропозиції ізраїльського уряду про переселення як неналежні.

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд попередив Ізраїль, що примусова евакуація бедуїнського поселення може вважатися воєнним злочином. Критики ізраїльського уряду кажуть, що кабінет Нетаньяху прагне вивільнити площу під нові ізраїльські поселення у стратегічно важливій зоні. Уряд ж тим часом стверджує, що хутір був зведений нелегально та розташований небезпечно близько до шосе, зазначає агентство dpa.

Ізраїльські поселення на окупованому Західному березі Йордану визнані міжнародною спільнотою незаконними. Цьогоріч уряд Ізраїлю оголосив активну кампанію розбудови існуючих та заснування нових ізраїльських поселень на землях палестинців, зайнятих Ізраїлем після Шестиденної війни 1967 року. Цей крок став відповіддю на осуд резолюцією Ради Безпеки ООН політики розбудови таких поселень.