 Ізраїль відкинув звинувачення у причетності до збиття російського літака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ізраїль відкинув звинувачення у причетності до збиття російського літака

Армія Ізраїлю відкинула звинувачення, що її ВПС підставили під удар російський літак Іл-20, який збили сирійські військові. РФ закидає Ізраїлю, що він не попередив її заздалегідь про операцію в Сирії.

Російські військові літаки на базі в Хмеймімі (архівне фото)

Російські військові літаки на базі в Хмеймімі (архівне фото)

Ізраїльська армія відкинула закиди на свою адресу щодо причетності до збиття російського літака-розвідника Іл-20 над Середземним морем. При цьому в заяві ізраїльської армії, опублікованій у вівторок, 18 вересня, висловлюються жаль у зв'язку з загибеллю екіпажу російського літака, "який був збитий вогнем сирійських систем протиповітряної оборони (ППО)", передає агенція dpa. Раніше російське міноборони повідомило, що літак підставили під удар ізраїльські військово-повітряні сили (ВПС), а збили його ППО Сирії.

Ізраїль заявив, що покладає відповідальність за збиття літака на режим президента Сирії Башара Асада. Також там вважають причетними до інциденту Іран та радикальний шиїтський рух "Хезболла". За даними міноборони Ізраїлю, сирійські системи ППО вели неточний вогонь в цьому районі, коли ізраїльські літаки вже залишили зону ураження, в той час як сирійські військовослужбовці "не спромоглися" перевірити приналежність літака.

Ізраїльські військові також відкинули звинувачення РФ, що вони використали її літак в якості прикриття. "Під час удару по цілі в Латакії російський літак, в який згодом влучили, не перебував у зоні операції", - йдеться у заяві, цитує агенція AFP.

РФ: Ізраїль не попередив про операцію у Сирії

DW.COM

Росія каже, що Ізраїль попередив її про маневри в останню хвилину. ВПС РФ втратили 15 людей внаслідок збиття військового літака сирійськими ППО. (18.09.2018)

Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив в телефонній розмові голові оборонного відомства Ізраїлю Авігдору Ліберману, що російських військових не попередили заздалегідь про операцію ізраїльських ВПС у Сирії.

"Попри наявні домовленості про запобігання небезпечним інцидентам з Ізраїлем, командування російського угрупування військ було оповіщено тільки за одну хвилину до завдання удару ізраїльськими F-16", - зазначив Шойгу, цитує агентство "Інтерфакс". Шойгу додав, що міноборони РФ різними каналами взаємодії неодноразово закликало Ізраїль утримуватися від ударів по Сирії, що створюють загрозу безпеці для російських військових.

Іл-20 був збитий над Середземним морем системою ППО Сирії С-200 увечері 17 вересня. За даними російського міноборони, загалом загинули 15 осіб. Іл-20 - літак радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. У Сирії він координував удари російських ВПС.

Дивитись відео 02:18
Now live
02:18 хв

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Russland Kampfjets der russischen Luftwaffe

Російський літак з 14 військовими на борту зник біля узбережжя Сирії 18.09.2018

Російський літак-розвідник не долетів до авіабази Хмеймім. У США вважають, що Іл-20 з 14 військовослужбовцями на борту випадково збила сирійська ППО.

Syrien Luftwaffenstützpunkt Hmeimim

Міноборони РФ: Сирійці збили російський літак з 15 військовими через Ізраїль 18.09.2018

Росія каже, що Ізраїль попередив її про маневри в останню хвилину. ВПС РФ втратили 15 людей внаслідок збиття військового літака сирійськими ППО.

Syrien Giftgasangriff in Khan Sheikhun Bodenproben

У Сирії знову зафіксували випадки застосування хімічної зброї - ЗМІ 05.02.2018

У сирійській провінції Ідліб від застосування бойових отруйних речовин постраждало не менше 11 осіб. Симптоми жертв указують на використання хлору, запевняють у благодійних організаціях.

Реклама

Докладно

Президент України Петро Порошенко (праворуч) під час засідання РНБО, архівне фото

Як Порошенко в черговий раз розірвав з Росією

Вчергове порвати з Росією - це не більше ніж ефектний жест перед майбутніми в Україні виборами, вважає Сергій Руденко. 

Голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв (фото з архіву)

Україна домовилася з МВФ щодо підвищення цін на газ

Уряд України домовився з МВФ щодо поступовго підвищення ціни на газ до 2020 року, повідомив Андрій Коболєв. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  