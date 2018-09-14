Ізраїль відкинув звинувачення у причетності до збиття російського літака

Ізраїльська армія відкинула закиди на свою адресу щодо причетності до збиття російського літака-розвідника Іл-20 над Середземним морем. При цьому в заяві ізраїльської армії, опублікованій у вівторок, 18 вересня, висловлюються жаль у зв'язку з загибеллю екіпажу російського літака, "який був збитий вогнем сирійських систем протиповітряної оборони (ППО)", передає агенція dpa. Раніше російське міноборони повідомило, що літак підставили під удар ізраїльські військово-повітряні сили (ВПС), а збили його ППО Сирії.

Ізраїль заявив, що покладає відповідальність за збиття літака на режим президента Сирії Башара Асада. Також там вважають причетними до інциденту Іран та радикальний шиїтський рух "Хезболла". За даними міноборони Ізраїлю, сирійські системи ППО вели неточний вогонь в цьому районі, коли ізраїльські літаки вже залишили зону ураження, в той час як сирійські військовослужбовці "не спромоглися" перевірити приналежність літака.

Ізраїльські військові також відкинули звинувачення РФ, що вони використали її літак в якості прикриття. "Під час удару по цілі в Латакії російський літак, в який згодом влучили, не перебував у зоні операції", - йдеться у заяві, цитує агенція AFP.

РФ: Ізраїль не попередив про операцію у Сирії

Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив в телефонній розмові голові оборонного відомства Ізраїлю Авігдору Ліберману, що російських військових не попередили заздалегідь про операцію ізраїльських ВПС у Сирії.

"Попри наявні домовленості про запобігання небезпечним інцидентам з Ізраїлем, командування російського угрупування військ було оповіщено тільки за одну хвилину до завдання удару ізраїльськими F-16", - зазначив Шойгу, цитує агентство "Інтерфакс". Шойгу додав, що міноборони РФ різними каналами взаємодії неодноразово закликало Ізраїль утримуватися від ударів по Сирії, що створюють загрозу безпеці для російських військових.

Іл-20 був збитий над Середземним морем системою ППО Сирії С-200 увечері 17 вересня. За даними російського міноборони, загалом загинули 15 осіб. Іл-20 - літак радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. У Сирії він координував удари російських ВПС.