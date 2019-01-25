 Ізраїль визнав опозиційного лідера президентом Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

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Новини

Ізраїль визнав опозиційного лідера президентом Венесуели

Вслід за іншими країнами Ізраїль також визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуйадо президентом країни, оголосив ізраїльський прем'єр. Тим часом Ніколас Мадуро відкинув вимогу провести у Венесуелі нові вибори.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про визнання Хуана Гуайдо президентом Венесуели

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про визнання Хуана Гуайдо президентом Венесуели

Ізраїль офіційно визнав лідера венесуельської опозиції, голову Національної асамблеї Хуана Гуайдо президентом країни. Про це у неділю, 27 січня, оголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. В онлайн-відео він заявив, що Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів Америки, Канади та багатьох південноамериканських країн "у визнанні нового керівництва у Венесуелі".

Тим часом президент Венесуели Ніколас Мадуро відкинув вимогу європейських держав протягом восьми днів оголосити у країні нові вибори. "Вони повинні зняти цей ультиматум. Ніхто не може ставити нам ультиматум", - заявив Мадуро в неділю в інтерв'ю телеканалу CNN Turk. Він додав, що Венесуела не прив'язана до Європи, назвавши ультиматум європейських країн "цілковитим нахабством" та "помилкою".

Мадуро також обвинуватив Хуана Гуайдо у "порушенні конституції", а Вашингтон - у "спробі державного перевороту". "Все, що відбувається, пов'язано з Америкою. Вони нападають на нас, і вони думають, що Венесуела - це їхній сад на задньому дворі", - сказав Мадуро. Він додав, що "відкритий до діалогу", але зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не буде.

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Влада Венесуели не дозволить нав'язувати їй проведення нових виборів у певні терміни, заявив під час засідання Радбезу ООН глава МЗС країни. Європейські держави вимагають оголосити вибори в країні протягом восьми днів. (26.01.2019)

Військовий аташе Венесуели в США перейшов на бік лідера опозиції Хуана Гуайдо, визнавши його тимчасовим виконувачем обов'язків президента. (27.01.2019)

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами.

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