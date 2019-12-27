Ізраїльські солдати відбили атаку бійців "Хезболли" на кордоні з Ліваном

На ізраїльсько-ліванському кордоні в районі Хар Дов у понеділок, 27 липня, сталась перестрілка. Як повідомив представник ізраїльської армії, на територію країни намагалась проникнути група з 3-5 озброєних бойовиків угруповання "Хезболла". Однак ізраїльські солдати запобігли цьому, використавши вогнепальну зброю, танки та артилерію. Жителів району закликали не залишати свої будинки.

Невідомо, чи були поранені чи вбиті члени "Хезболли". Повідомляється, що серед ізраїльських солдатів постраждалих немає.

У "Хезболлі" також підтвердили атаку. За повідомленнями ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Бені Ганц проводять консультації в міністерстві оборони. Командувач миротворчої місії ООН Unifil в Лівані Стефано дель Кол зв'язався з обома сторонами конфлікту та закликав їх до стриманості.

Конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою" загострився кілька днів тому після того, як Ізраїль завдав удару по території Сирії. При цьому був вбитий високопоставлений член "Хезболли".

"Хезболла" є ліванською шиїтською партією та парамілітарною ісламістською організацією. Вона визнана терористичною організацією Ізраїлем, Канадою та США. Євросоюз та Австралія вважають терористичною організацією лише парамілітарну частину "Хезболли".