Ізраїльські літаки завдали ударів у Газі у відповідь на обстріл

В ніч на четвер, 26 грудня, ізраїльські військові літаки завдали ударів по позиціях радикального руху ХАМАС після того, як з території Сектора Гази у середу ввечері у бік Ізраїлю була запущена ракета. Про атаку авіації на "низку терористичних цілей ХАМАС" збройні сили країни повідомили у Twitter, уточнивши, що серед цілей були військові пости.

Ракету з Гази було збито системою протиракетної оборони "Залізний купол", але сигнали тривоги лунали у прикордонних районах Ізраїлю, зокрема у місті Ашкелон.

За повідомленнями ізраїльського телебачення, у цьому місті проходила передвиборча зустріч чинного прем'єра країни Біньяміна Нетаньяху. Він був змушений перервати промову та сховатися разом із іншими у бомбосховищі. Незабаром він продовжив свій виступ, у якому згадав і нападників. "Ті, хто пускає ракети, нехай пошвидше пакують свої речі", - цитує газета Haaretz слова Нетаньяху.

Праймеріз у "Лікуді"

У четвер, 26 грудня, партія прем'єр-міністра Нетаньяху "Лікуд" має обрати нового голову, який і поведе політичну силу на дострокові, вже треті за останні одинадцять місяців парламентські вибори в Ізраїлі, заплановані на 2 березня наступного року. Оглядачі оцінюють шанси Нетаньяху на переобрання як дуже вірогідні.

Вибори голови партії 24 листопада запропонував провести депутат і колишній міністр освіти та внутрішніх справ Гідеон Саар, який хоче поборотися за посаду очільника партії. Ця спроба змістити Нетаньяху з посади лідера партії відбулася після того, як генпрокурор Ізраїлю висунув проти нього звинувачення в корупції. Зокрема, проти Нетаньяху розслідують три окремі справи, в рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво.

Тиск на Нетаньяху посилюється через те, що він вже двічі після виборів не зміг сформувати уряд.