 Ізраїльські літаки завдали ударів у Газі у відповідь на обстріл | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Новини

Ізраїльські літаки завдали ударів у Газі у відповідь на обстріл

У відповідь на ракетну атаку палестинських бойовиків літаки ВПС Ізраїлю вдарили по цілях ХАМАС у Секторі Гази.

Літак військово-повітряних сил Ізраїлю

Літак військово-повітряних сил Ізраїлю (фото з архіву)

В ніч на четвер, 26 грудня, ізраїльські військові літаки завдали ударів по позиціях радикального руху ХАМАС після того, як з території Сектора Гази у середу ввечері у бік Ізраїлю була запущена ракета. Про атаку авіації на "низку терористичних цілей ХАМАС" збройні сили країни повідомили у Twitter, уточнивши, що серед цілей були військові пости. 

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У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою відставки чинного голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують у корупції. (01.12.2019)

Один з депутатів партії "Лікуд" прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху запропонував провести внутрішньопартійні вибори, в результаті яких може бути обраний новий лідер партії. (24.11.2019)

Узгоджене напередодні перемир'я між "Ісламським джихадом" та Ізраїлем було порушено менш ніж за добу. Раніше загинули понад 30 палестинців. (15.11.2019)

Ракетні обстріли Ізраїлю ісламістами з Сектора Гази тривають. Перед цим в організації "Ісламський джихад" запевняли, що узгодили припинення вогню з Ізраїлем. (14.11.2019)

Ракету з Гази було збито системою протиракетної оборони "Залізний купол", але сигнали тривоги лунали у прикордонних районах Ізраїлю, зокрема у місті Ашкелон.

За повідомленнями ізраїльського телебачення, у цьому місті проходила передвиборча зустріч чинного прем'єра країни Біньяміна Нетаньяху. Він був змушений перервати промову та сховатися разом із іншими у бомбосховищі. Незабаром він продовжив свій виступ, у якому згадав і нападників. "Ті, хто пускає ракети, нехай пошвидше пакують свої речі", - цитує газета Haaretz слова Нетаньяху.

Праймеріз у "Лікуді"

У четвер, 26 грудня, партія прем'єр-міністра Нетаньяху "Лікуд" має обрати нового голову, який і поведе політичну силу на дострокові, вже треті за останні одинадцять місяців парламентські вибори в Ізраїлі, заплановані на 2 березня наступного року. Оглядачі оцінюють шанси Нетаньяху на переобрання як дуже вірогідні.

Вибори голови партії 24 листопада запропонував провести депутат і колишній міністр освіти та внутрішніх справ Гідеон Саар, який хоче поборотися за посаду очільника партії. Ця спроба змістити Нетаньяху з посади лідера партії відбулася після того, як генпрокурор Ізраїлю висунув проти нього звинувачення в корупції. Зокрема, проти Нетаньяху розслідують три окремі справи, в рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво.

Тиск на Нетаньяху посилюється через те, що він вже двічі після виборів не зміг сформувати уряд.

  • Ізраїльське поселення на Західному березі ріки Йордан

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Понад двісті поселень

    Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.

  • Будівництво нового поселення в районі Хар-Хома поблизу Єрусалима

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Чи є шанс на примирення?

    У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.

  • На голосуванні законопроекту про легалізацію поселень були всі депутати кнесету

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Ізраїль конфіскує приватні землі

    На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.

  • Тимчасове поселення носять за допомогою підйомного крану.

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Знесення Амони

    Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.

  • Молоді палестинці в масках втікають від бульдозера в диму палаючого сміття

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Барикади та заворушення

    Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.

  • Палестинці в масках тікають дорогою, під ногами в них лежить каміння

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Конфлікт поселенців з палестинцями

    Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.

  • Юний поселенець їде на велосипеді повз будинки

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Новий прихисток в Офрі

    Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.

  • Чоловік та жінка виносять речі з будівлі в поселенні Офра

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Примусове знесення в Офрі

    Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.

    Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко


DW.COM

Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

Попри протести, Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях. Критики вважають, що тепер конфлікт не вирішити - навіть якщо буде створено дві держави. (08.02.2017)  

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Israel Palästina Iron Dome fängt Rakete aus Gaza ab

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Ракетні обстріли Ізраїлю ісламістами з Сектора Гази тривають. Перед цим в організації "Ісламський джихад" запевняли, що узгодили припинення вогню з Ізраїлем.

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Ізраїль відновив авіаудари по Cектору Гази 15.11.2019

Узгоджене напередодні перемир'я між "Ісламським джихадом" та Ізраїлем було порушено менш ніж за добу. Раніше загинули понад 30 палестинців.

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