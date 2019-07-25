Ізраїльські військові вбили чотирьох озброєних палестинців

В ізраїльській армії повідомили, що в ніч на суботу, 10 серпня, на кордоні із Сектором Газа було вбито чотирьох озброєних палестинців. За словами військових, палестинці мали при собі автомати АК-47, переносні ракетні установки та гранати, одну з яких кинули в бік ізраїльських солдат.

"Як тільки один із терористів перейшов на ізраїльський бік кордону, наші війська відкрили вогонь. Терористи були нейтралізовані", - йдеться в опублікованому в Twitter повідомленні. Також ізраїльські військові опублікували фото із зброєю, яка, за їхніми словами, належить вбитим палестинцям.

Раніше, 8 серпня, на Західному березі річки Йордан зарізали ізраїльського військовослужбовця. В ізраїльській армії зазначили, що в той момент він був у цивільному одязі і не мав при собі жодної зброї.