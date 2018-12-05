 Ізраїльський лікар Януковича поки не коментує стан пацієнта | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Ізраїльський лікар Януковича поки не коментує стан пацієнта

Адвокати екс-президента України Януковича повідомили, що їхній підзахисний не виступатиме з останнім словом на засіданні суду через отриману травму. DW зв'язалася з лікарем, який може взятися за його лікування.

Віктор Янукович

Віктор Янукович (Архівне фото)

Адвокати екс-президента України Віктора Януковича заявили, що їхній підзахисний через отриману травму не виступатиме з останнім словом на засіданні суду в середу, 5 грудня. Колишній президент України, за даними російських ЗМІ, перебуває у "нерухомому стані" після того, як у листопаді отримав травму хребта під час гри у теніс. Напередодні його адвокат Олександр Горошинський повідомив, що лікуванням Януковича займатиметься ізраїльський спеціаліст Еяль Аттіас. Той, заявив адвокат, уже прибув до Москви і оглянув пацієнта для визначення подальшої тактики та можливого продовження лікування в Ізраїлі.

DW зв'язалася з Еялем Аттіасом. У розмові з DW доктор Аттіас не спростовував повідомлень про поїздку до Москви та огляд українського екс-президента. Водночас він не став розголошувати додаткових подробиць, пославшись на лікарську таємницю. "Гадаю, що стосунки між пацієнтом та лікарем - не та тема, яку варто обговорювати з пресою. Це загальноприйнятна у світі практика. Я хірург і віддаю перевагу займатися своєю професійною діяльністю, надавати медичну допомогу кожній людині", - сказав хірург.

Др. Еяль Аттіас посилається на лікарську таємницю

Др. Еяль Аттіас посилається на лікарську таємницю

Як вдалося з'ясувати, в Ізраїлі доктор Аттіас спеціалізується на клінічній хірургії, його клініка має три філіали - в Єрусалимі, Нетанії та Цфаті.  

Нагадаємо, що Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу України щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. Прокуратура просить засудити його до 15 років позбавлення волі.

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    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

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    Автор: Лілія Ржеутська


DW.COM

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