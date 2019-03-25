 Ізраїльська армія стягує сили до кордону з Сектором Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2019

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Новини

Ізраїльська армія стягує сили до кордону з Сектором Гази

Ізраїль звинуватив ХАМАС в ракетному обстрілі поблизу Тель-Авіва. До кордону з Сектором Гази стягуються військові сили.

Ізраїльські солдати біля кордону з Сектором Гази (архівне фото)

Ізраїльські солдати біля кордону з Сектором Гази (архівне фото)

Армія Ізраїлю в понеділок, 25 березня, після ракетного обстрілу з Сектора Гази оголосила про мобілізацію військовослужбовців запасу, повідомляє агентство "Інтерфакс". Крім того, на кордон з Сектором Гази були відправлені дві бронетанкові і піхотні дивізії.

Влада Ізраїлю поклала відповідальність за обстріл поселення Мешмерет поблизу Тель-Авіва, внаслідок якого були поранені семеро людей, на палестинський радикальний рух ХАМАС, що контролює Сектор Гази. "Ми вважаємо ХАМАС відповідальним за все, що відбувається в Секторі Гази", - повідомила речниця армії, передає агенція dpa.

Бригадний генерал армії оборони Ізраїлю Ронен Манеліс повідомив, що ракетний удар був здійснений з позиції ХАМАСу в місті Рафах у південній частині Сектора Гази на кордоні з Єгиптом. За його словами, максимальна дальність польоту випущеної ракети становила 120 кілометрів. ХАМАС повідомив, що лідер Сектора Гази Яхья Сінвар скасував запланований публічний виступ, передає агенція AP.

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Згідно з рішенням Суду Європейського Союзу палестинський рух ХАМАС залишився у списку угруповань, які Євросоюз вважає терористичними. (06.03.2019)

З Сектора Гази у бік Тель-Авіва були випущені дві ракети, повідомили в ізраїльській армії. У відповідь військові завдали удари по Сектору Гази. Це перша подібна атака з 2014 року. (15.03.2019)

Як повідомлялось, ракета з Сектора Гази вранці 25 березня влучила у житловий будинок поблизу Тель-Авіва. Поранення отримали семеро людей, серед яких троє дітей. Через атаку прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скорочує свій візит до США.

Атака відбулася за два тижні до виборів в Ізраїлі. Палестинські бойовики часто обстрілюють ракетами навколишні ізраїльські території, але вони рідко потрапляють у такі віддалені райони. 14 березня відбулася перша з 2014 року палестинська ракетна атака на Тель-Авів. У відповідь ізраїльська армія завдала близько 100 ударів в Секторі Гази. За даними ізраїльських джерел, внаслідок цього постраждали підземні ракетні комплекси та комплекс, де ХАМАС планує бойові дії.

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Ізраїльські сили безпеки у стані підвищеної готовності (09.01.2017)

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Ізраїльські сили безпеки у стані підвищеної готовності (09.01.2017)  

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