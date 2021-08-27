ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кандагарі

Терористи-смертники вчинили теракт у мечеті афганського міста Кандагар, унаслідок якого понад сорок людей загинули, десятки отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєний у п'ятницю, 15 жовтня, теракт у мечеті афганського міста Кандгар, який забрав життя понад 40 людей. Пов'язана з ІД інформаційна агенція Amaq оприлюднила заяву "Ісламської держави" та додаткові подробиці нападу. Згідно з нею, двоє бойовиків спочатку розстріляли охоронців мечеті, а потім змішалися з двома групами вірян, одна з яких налічувала близько 300 осіб, повідомляє у суботу, 16 жовтня, агенція Reuters.
За останніми даними, унаслідок теракту, вчиненого терористами-смертниками напередодні, загинула щонайменше 41 людина, ще близько 70-ти дістали поранення. Про це заявив очільник відомства охорони здоров'я Кандагара Хафіс Абдулхаі Аббас, повідомляє агенція AFP.
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Як зазначив репортер агенції з місця подій, вибухи пролунали під час традиційної п'ятничної молитви в шиїтській мечеті. За свідченнями очевидців, теракт вчинили кілька смертників. Двоє нападників відкрили вогонь біля головного входу в мечеть. Один із них підірвав себе після перестрілки з силовиками. Ще двоє терористів-смертників, за свідченнями кількох очевидців, підірвали вибухівку за межами головної будівлі мечеті.
До місця інциденту прибуло близько 15 машин швидкої допомоги, а сили безпеки радикального руху "Талібан" оточили район. За словами речника міністерства внутрішніх справ, яке контролюється талібами, спеціальні сили прибули на місце і розпочали розслідування.
Тиждень тому, 8 жовтня, унаслідок вибуху бомби в шиїтській мечеті в афганському місті Кундуз загинули понад 40 людей. "Талібан" заявив, що це був напад смертника. У вересні теракт біля аеропорту Кабула забрав життя понад 100 цивільних афганців, а також 13 військовослужбовців США.
Відповідальність за обидва напади також взяла на себе "Ісламська держава". ІД раніше заявляла, що вчинила ще кілька нападів з часу захоплення талібами влади в Афганістані у серпні 2021 року. Попри те, що ІД, як і "Талібан", є сунітською організацією, між двома угрупованнями точиться запекла боротьба.