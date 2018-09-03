"Ідіот з мізками п'ятикласника": нова книга про Трампа розбурхує Вашингтон

Президент США Дональд Трамп знову опинився під шквалом критики за його ексцентричну й часто непередбачувану поведінку. Нову хвилю ущипливо-іронічних зауважень щодо Трампа спричинила викривальна книга одного з найвідоміших американських журналістів Боба Вудворда. Про вихід книги під назвою Fear: Trump in the White House (українською: "Страх: Трамп у Білому домі". - Ред.) та її зміст повідомило у вівторок, 4 вересня, видання Washington Post, що має в своєму розпорядженні один примірник твору. Офіційна дата виходу нової книги про Трампа - 11 вересня 2018 року.

Автор Вудворд на багатьох прикладах показує, до яких часом абсурдних і несподіваних заяв та дій може вдатися нинішній хазяїн Білого дому. Багато співробітників адміністрації американського президента вважають його "ідіотом", пише Вудворд. Зокрема, він наводить слова міністра оборони США Джеймса Меттіса про те, що Трамп має розум "п'яти- або шестикласника". Таку оцінку розумових здібностей глави Білого дому очільник Пентагону дав після одного з засідань ради національної безпеки.

Боб Вудворд не посилається на жодні джерела, але, здається має доступ до багатьох посадовців у Білому домі

Щодо самого Білого дому, то через поведінку його хазяїна співробітники адміністрації перебувають у стані "нервового зриву", пише автор. Щоб хоч якось зберегти обличчя та авторитет, радники та співробітники Трампа просто ігнорують його вказівки, а іноді навіть ховають від нього документи, щоб не допустити їхнього підписання.

Через таку поведінку Трампа чимало співробітників Білого дому ставляться до нього зі зневагою. Приміром, керівник апарату Білого дому Джон Келлі назвав Трампа "ідіотом" та визнав, що його нинішня робота "найгірша, яку він коли-небуть мав".

Особливо делікатною виявилася історія з колишнім адвокатом Трампа Джоном Доудом. Останній після тестового допиту наполегливо відраджував Трампа від того, щоб той свідчив у так званій "російській справі" щодо можливого втручання РФ у вибори в США, котре веде спецпрокурор Роберт Мюллер. "Я не буду стояти, склавши руки, давши йому виставити себе ідіотом", - заявив Доуд.

Трамп звинуватив автора в роботі на демократів

Сам американський президент пов'язав вихід нової книги Боба Вудворда зі спробою демократів вплинути на результат проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 6 листопада. Про це Трамп написав у вівторок, 4 вересня, в соцмережі Twitter.

За словами президента, книгу вже встигли розкритикувати міністр оборони США Джеймс Меттіс та керівник апарату Білого дому Джон Келлі. "Їхні цитати (в книзі. - Ред.) було сфабриковано, це гра на довірі громадськості. Так само, як і інші історії та цитати. Вудворд працює на демократів? Помітили, як саме обрано час?" - написав Трамп.

Трамп у своєму Twitter також оприлюднив заяви Келлі та Меттіса, в яких ті заперечують, що казали приписувані їм слова. А також заяву прес-секретарка Білого дому Сари Сандерс, в якій та називає книгу "сфабрикованими розповідями".

Автор викривальної книги Вудворд не називає свої джерела, але, здається, має доступ до інсайдерів у Білому домі, зазначає інформагенція AFP. Вудворд відомий тим, що саме його розслідування призвели до так званого Вотергейтського скандалу, внаслідок якого президент Річард Ніксон у 1974 році подав у відставку. Відтоді з-під його пера вийшли в тому числі викривальні книги про президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обаму.