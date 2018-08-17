 Ідея року громадської служби для біженців у ФРН сподобалася не всім | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2018

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Новини

Ідея року громадської служби для біженців у ФРН сподобалася не всім

У Вільній демократичній партії вважають, що це не допоможе розв'язати суспільний конфлікт навколо інтеграції мігрантів. Мігрантів слід інтегрувати на звичайному ринку праці, вважають вони.

Пропозиція щодо введення року громадської служби для біженців вже викликала і критику у ФРН

Пропозиція щодо введення року громадської служби для біженців вже викликала і критику у ФРН

Пропозиція генеральної секретарки партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) про запровадження року громадської служби для біженців та шукачів притулку вже викликала перші критичні реакції у ФРН. ХДС "бажає отримати більше робочої сили", - зазначив перший парламентський виконавчий секретар фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Марко Бушманн (Marco Buschmann). Про це він сказав в інтерв'ю тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, оприлюдненому в неділю, 26 серпня, інформує агенція dpa.

На думку Бушманна, ініціатива Крамп-Карренбауер "соціально вибухонебезпечна і не сприятиме врегулюванню суспільного конфлікту навколо інтеграції біженців". Мігрантів слід інтегрувати на звичайному ринку праці, вважає представник ВДП.

Голова гуманітарної організації Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Ульріх Шнайдер (Ulrich Schneider) назвав ідею Крамп-Карренбауер "цілковитим абсурдом". Він заявив, що з одного боку, ХДС намагається закрити ринок праці для інтегрованих біженців і видворити їх, а з іншого - висуває пропозицію, згідно з якою "шукачі притулку без знання німецької мови мають працювати в будинках для людей літнього віку ".

Нагадаємо, що у рамках дискусії в Німеччині довкола ініціативи запровадити обов'язковий рік громадської служби Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступила з новою ідеєю, аби такий рік проходили і біженці в Німеччині.

"Якщо біженці завершать такий рік, добровільно чи обов'язково, це слугуватиме їхній інтеграції в державу та суспільство", - зазначила Крамп-Карренбауер у інтерв'ю газетам медіагрупи Funke 25 серпня. За її словами, у ХДС багато хто виступає за те, щоб таку службу відбували як чоловіки, так і жінки. А також за те, щоб такий рік був обов'язковим не лише для громадян Німеччини, "а й для біженців і шукачів притулку, котрі є повнолітніми та проживають у Німеччині".

Нагадаємо, цього місяця Крамп-Карренбауер пожвавила дебати довкола ідеї запровадження року громадської служби для молоді. Йдеться про роботу, наприклад, доглядальниками або в пожежній службі.

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