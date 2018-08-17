Ідея року громадської служби для біженців у ФРН сподобалася не всім

Пропозиція генеральної секретарки партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) про запровадження року громадської служби для біженців та шукачів притулку вже викликала перші критичні реакції у ФРН. ХДС "бажає отримати більше робочої сили", - зазначив перший парламентський виконавчий секретар фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Марко Бушманн (Marco Buschmann). Про це він сказав в інтерв'ю тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, оприлюдненому в неділю, 26 серпня, інформує агенція dpa.

На думку Бушманна, ініціатива Крамп-Карренбауер "соціально вибухонебезпечна і не сприятиме врегулюванню суспільного конфлікту навколо інтеграції біженців". Мігрантів слід інтегрувати на звичайному ринку праці, вважає представник ВДП.

Голова гуманітарної організації Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Ульріх Шнайдер (Ulrich Schneider) назвав ідею Крамп-Карренбауер "цілковитим абсурдом". Він заявив, що з одного боку, ХДС намагається закрити ринок праці для інтегрованих біженців і видворити їх, а з іншого - висуває пропозицію, згідно з якою "шукачі притулку без знання німецької мови мають працювати в будинках для людей літнього віку ".

Нагадаємо, що у рамках дискусії в Німеччині довкола ініціативи запровадити обов'язковий рік громадської служби Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступила з новою ідеєю, аби такий рік проходили і біженці в Німеччині.

"Якщо біженці завершать такий рік, добровільно чи обов'язково, це слугуватиме їхній інтеграції в державу та суспільство", - зазначила Крамп-Карренбауер у інтерв'ю газетам медіагрупи Funke 25 серпня. За її словами, у ХДС багато хто виступає за те, щоб таку службу відбували як чоловіки, так і жінки. А також за те, щоб такий рік був обов'язковим не лише для громадян Німеччини, "а й для біженців і шукачів притулку, котрі є повнолітніми та проживають у Німеччині".

Нагадаємо, цього місяця Крамп-Карренбауер пожвавила дебати довкола ідеї запровадження року громадської служби для молоді. Йдеться про роботу, наприклад, доглядальниками або в пожежній службі.