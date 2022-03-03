Ігор Сечін – російський політик та топ-менеджер.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Сечін". Ігор Сечін обіймає посаду головного виконавчого директора російської нафтогазової компанії "Роснефть". Раніше він був заступником керівника адміністрації президента, заступником голови уряду Російської Федерації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.