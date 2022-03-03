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Ігор Сечін

Ігор Сечін – російський політик та топ-менеджер.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Сечін". Ігор Сечін обіймає посаду головного виконавчого директора російської нафтогазової компанії "Роснефть". Раніше він був заступником керівника адміністрації президента, заступником голови уряду Російської Федерації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Франції конфіскували яхту глави Роснефти

У Франції конфіскували яхту глави "Роснефти" 03.03.2022

Як повідомляють агенції, французька влада конфіскувала яхту, яка належить компанії, що пов'язана з главою "Роснефть" Ігорем Сечіним в рамках санкцій ЄС, запроваджених через напад Росії на Україну.

Хабар від Роснефти: екс-міністра Улюкаєва засудили до восьми років

Хабар від "Роснефти:" екс-міністра Улюкаєва засудили до восьми років 15.12.2017

Екс-міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв отримав вісім років ув'язнення у корупційній справі, пов'язаній з компанією "Роснефть". Керівник "Роснефти" Ігор Сечін на суд так і не прийшов.
Друзі Путіна: що спільного в компанії Роснефть з тамбовською мафією

"Друзі Путіна": що спільного в компанії "Роснефть" з тамбовською мафією 28.08.2017

Поки в Німеччині критикують екс-канцлера Шредера за намір працювати на підсанкційну "Роснефть", ЗМІ пролили світло на ще одну деталь: можливі зв'язки екс-глави компанії Едуарда Худайнатова з "тамбовською мафією".
Роснефть проти санкцій: як Ігор Сечін з'їздив в Берлін (відео)

"Роснефть" проти санкцій: як Ігор Сечін з'їздив в Берлін (відео) 19.05.2017

"Роснефть" відкрила представництво в Берліні. Російська державна компанія обіцяє інвестувати в німецьку нафтопереробну галузь 600 мільйонів євро і агітує за скасування західних санкцій.

"Роснефть" націлилась на Німеччину (19.05.2017) 19.05.2017

Російська державна компанія "Роснефть" відкрила представництво в Берліні та пообіцяла щедрі інвестиції в німецьку нафтопереробну галузь. Чим пояснюється таке підвищення активності нафтокомпанії в Німеччині?
Роснефть планує інвестувати близько 600 мільйонів євро в розвиток бізнесу в Німеччині

"Роснефть" планує інвестувати близько 600 мільйонів євро в розвиток бізнесу в Німеччині 18.05.2017

Російська державна компанія "Роснефть" відкрила своє представництво в Німеччині й планує інвестувати в свої потужності у ФРН 600 мільйонів євро. Росіяни активні на німецькому ринку переробки нафти.