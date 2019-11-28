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Ігор Райнін

Ігор Райнін – український державний діяч, підприємець.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Райнін". З вересня 2016 року Ігор Райнін очолює адміністрацію президента України. Він є також членом Ради національної безпеки та оборони. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Політики-перебіжчики: хто ще, окрім Ігоря Райніна (28.11.2019) 28.11.2019

Перехід Ігоря Райніна, ексголови адміністрації 5-го президента України Петра Порошенка, до партії з абсолютно протилежною ідеологією "Опозиційна платформа - За життя" спричинив хвилю обурення в українських соцмережах. Хто ще серед українських чиновників і депутатів останнім часом змінював переконання та партії?

Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника України у ТКГ

Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника України у ТКГ 19.05.2019

Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука від виконання обов'язків представника України в тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Зміни в Адміністрації президента: Інтрига - в тому, що інтриги не буде

Зміни в Адміністрації президента: "Інтрига - в тому, що інтриги не буде" 30.08.2016

У керівництві Адмністрації президента України відбулись зміни. Після відставки Бориса Ложкіна цю структуру очолив Ігор Райнін. Яким чином це може вплинути на роботу АП?
Порошенко призначив Ігоря Райніна главою своєї адміністрації

Порошенко призначив Ігоря Райніна главою своєї адміністрації 29.08.2016

До призначення главою АП Райнін обіймав посаду губернатора Харківщини. Екс-глава АП Борис Ложкін очолив Національну інвестиційну раду.
Вбито чоловіка, який взяв у заручники працівників АЗС на Харківщині

Вбито чоловіка, який взяв у заручники працівників АЗС на Харківщині 25.05.2015

Чоловік, який 25 травня за попередніми даними вбив двох людей та захопив трьох заручників у Харківській області, був застрелений.
Податково-бюджетної реформа змусить підняти податки на місцях?

Податково-бюджетної реформа змусить підняти податки на місцях? 18.01.2011

Введення у дію бюджетного та податкового кодексів викличе максимальне підвищення ставок місцевих податків та зборів, а також посилення непритаманних для місцевої влади фіскальних функцій, прогнозують експерти в Харкові.