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Ігор Райнін – український державний діяч, підприємець.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Райнін". З вересня 2016 року Ігор Райнін очолює адміністрацію президента України. Він є також членом Ради національної безпеки та оборони. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Перехід Ігоря Райніна, ексголови адміністрації 5-го президента України Петра Порошенка, до партії з абсолютно протилежною ідеологією "Опозиційна платформа - За життя" спричинив хвилю обурення в українських соцмережах. Хто ще серед українських чиновників і депутатів останнім часом змінював переконання та партії?