Ігор Райнін – український державний діяч, підприємець.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Райнін". З вересня 2016 року Ігор Райнін очолює адміністрацію президента України. Він є також членом Ради національної безпеки та оборони. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.