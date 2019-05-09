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Ігор Насалик - український політик, міністр енергетики та вугільної промисловості України.
Ігор Насалик обіймає посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України, починаючи від квітня 2016 року. До того він був депутатом Верховної Ради України від партії "Блок Петра Порошенка". Насалик був депутатом Верховної Ради 3-го та 4-го скликань. У період між 2002 та 2006 роками Ігор Насалик кілька разів змінював парламентську фракцію, а саме – він був членом фракції "Наша Україна", потім - "Регіони України", Українська Народна Партія, Блок Юлії Тимошенко. Насалик тричі переобирався на посаду міського голови Калуша Івано-Франківської області.
Через домашні сонячні електростанції тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 4 гривень, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. DW перевірила, чи це дійсно так.
Антрацит в Україні видобувають лише на території самопроголошених ЛНР та ДНР або завозять з-за кордону. Через два роки Україна зможе повністю відмовитися від антрациту, стверджує міністр енергетики Ігор Насалик. Чи можливо це?
Міністр енергетики України назвав ухвалене рішення про припинення постачань електроенергії до "ЛНР" економічним, а не політичним. Після погашення боргів з боку проросійських сепаратистів Україна готова його відновити.