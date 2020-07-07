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Ігор Мосійчук

Ігор Мосійчук - український політик, депутат Верховної Ради України VIII скликання.

Ігор Мосійчук є депутатом Верховної Ради України від Радикальної партії Олега Ляшка. Він є колишнім заступником командира батальйону "Азов". У вересні 2015 року тодішній генеральний прокурор України Віктор Шокін звинуватив Мосійчука в корупції. Шокін продемонстрував відео, на якому людина схожа на Мосійчука називає "розцінки" на депутатські запити та рішення. Депутати проголосували за зняття з Мосійчука депутатської недоторканності. Згодом Вищий адміністративний суд України визнав незаконною постанову Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності та арешт народного депутата Ігоря Мосійчука. У травні 2016 року Генеральна прокуратура України відкликала звернення про арешт Ігоря Мосійчука.

Що відомо про вбивство чеченського біженця в Австрії

Що відомо про вбивство чеченського біженця в Австрії 07.07.2020

В Австрії було скоєне чергове вбивство чеченця, який втік до Європи і різко критикував владу Чечні. Жертвою став Маміхан Умаров, відомий на YouTube як "Анзор із Відня". Подробиці - в матеріалі DW.
У чому звинувачують Уляну Супрун: правда чи брехня (відео)

У чому звинувачують Уляну Супрун: правда чи брехня (відео) 13.02.2019

Критики Уляни Супрун не вперше намагаються відсторонити її від керування міністреством охорони здоров'я України. Що саме їй найчастіше закидають та чи виправдані ці звинувачення?

Закиди проти Уляни Супрун: правда чи міфи? (12.02.2019) 12.02.2019

Опоненти Уляни Супрун вже не вперше намагаються відсторонити її від керування міністреством охорони здоров'я України. Що саме їй найчастіше закидають та чи виправдані такі звинувачення?
Рецепт для МОЗу: як суд розглядав відсторонення від обов’язків Уляни Супрун

Рецепт для МОЗу: як суд розглядав відсторонення від обов’язків Уляни Супрун 11.02.2019

Поки юристи розбираються із закидами у подвійному громадянстві і з процедурою призначення, Уляна Супрун заявляє про блокування роботи міністерства охорони здоров'я. За дебатами у суді у понеділок стежив кореспондент DW.
Супрун застерігає щодо колапсу з поставками ліків через її відсторонення

Супрун застерігає щодо колапсу з поставками ліків через її відсторонення 06.02.2019

Уляна Супрун, якій суд заборонив виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, заявляє, що судове рішення блокує доставку життєво необхідних ліків та вакцин.
Слідчі: Напад на Мосійчука організував представник Генштабу РФ

Слідчі: Напад на Мосійчука організував представник Генштабу РФ 05.04.2018

Терористична атака проти Ігоря Мосійчука була організована представником російського Генштабу, повідомили у Генпрокуратурі України та СБУ.
СБУ: Напад, через який постраждав Мосійчук, розкрито

СБУ: Напад, через який постраждав Мосійчук, розкрито 03.04.2018

У Службі безпеки України повідомляють про розкриття нападу в центрі Києва, внаслідок якого постраждав народний депутат Ігор Мосійчук. Двоє підозрюваних, за словами голови СБУ, перебувають за межами України.

Після вбивства Окуєвої РНБО доручила посилити заходи безпеки в Україні

Після вбивства Окуєвої РНБО доручила посилити заходи безпеки в Україні 31.10.2017

СБУ, Національній поліції та Держприкордонслужбі доручили посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
Українська поліція розцінює вбивство Окуєвої як замовне

Українська поліція розцінює вбивство Окуєвої як замовне 31.10.2017

Чеченський доброволець Адам Осмаєв намагався надати першу медичну допомогу дружині Аміні Окуєвій, але їй поцілили в голову. Поліція розглядає вбивство як замовне.
Жертви підривів в Україні: хто і за яких обставин? (відео)

Жертви підривів в Україні: хто і за яких обставин? (відео) 27.10.2017

В Україні почастішали замахи з використанням вибухівки, які часто стаються просто посеред міст. Більшість цих справ ще не розкриті і не доведені до суду. DW зібрало перелік гучних замахів.

Терор на вулицях Києва і всюдисущий російський слід

Терор на вулицях Києва і всюдисущий "російський слід" 26.10.2017

Вибухи на вулицях українських міст вже майже стали буденністю. Традиційно в усіх вибухах звинувачують "російські спецслужби". Однак більшість резонансних замахів досі нерозкрита.

Кого підривають в автомобілях в Україні (26.10.2017) 26.10.2017

В Україні почастішали замахи шляхом підриву автомобіля. Часто вибухові пристрої задіюють просто посеред міст, внаслідок чого жертвами злочинців стають і сторонні перехожі.

Що відомо про депутата Мосійчука, на якого вчинили замах у Києві

Що відомо про депутата Мосійчука, на якого вчинили замах у Києві 26.10.2017

Внаслідок замаху на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука загинули двоє людей. Політик дістав поранень та перебуває в лікарні. DW зібрала основні факти його далеко не простої біографії.
Замах на Мосійчука: у слідства кілька версій

Замах на Мосійчука: у слідства кілька версій 26.10.2017

Генеральна прокуратура України розглядає основні три версії замаху на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

МВС України розцінює замах на депутата Мосійчука як теракт

МВС України розцінює замах на депутата Мосійчука як теракт 26.10.2017

Унаслідок замаху на депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука у Києві загинула одна людина, четверо отримали поранення. Депутат від Радикальної партії Ляшка вважає, що організатори замаху "сидять у Москві".
Судочинство по-українськи: їх судять, вони хворіють (відео)

Судочинство по-українськи: їх судять, вони хворіють (відео) 02.08.2016

Українські чиновники, політики і можновладці дуже часто захворюють, коли потрапляють на лаву підсудних. Не завжди відомо, чи були вони здорові до суду, але в залі засідань хвороби регулярно загострюються.
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