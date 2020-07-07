Ігор Мосійчук - український політик, депутат Верховної Ради України VIII скликання.

Ігор Мосійчук є депутатом Верховної Ради України від Радикальної партії Олега Ляшка. Він є колишнім заступником командира батальйону "Азов". У вересні 2015 року тодішній генеральний прокурор України Віктор Шокін звинуватив Мосійчука в корупції. Шокін продемонстрував відео, на якому людина схожа на Мосійчука називає "розцінки" на депутатські запити та рішення. Депутати проголосували за зняття з Мосійчука депутатської недоторканності. Згодом Вищий адміністративний суд України визнав незаконною постанову Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності та арешт народного депутата Ігоря Мосійчука. У травні 2016 року Генеральна прокуратура України відкликала звернення про арешт Ігоря Мосійчука.