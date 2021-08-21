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Ігор Гужва

Ігор Гужва - український журналіст, медіабізнесмен.

Ігор Гужва є головним редактором сайту "Страна.ua". 22 червня, в Києві було затримано головного редактора сайту "Страна.ua" Ігоря Гужву. Як пізніше заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, редактора затримали через вимагання грошей за нерозміщення компромату на одного із українських політиків. Раніше Гужва позиціонував себе як власник і засновник створеного 2013 року холдингу "Мультимедіа-інвест груп", до якого входила безкоштовна російськомовна газета "Вєсти", радіостанція та веб-сайт.

Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та Шаріїв

Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та Шаріїв 21.08.2021

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти медіаменеджера Ігоря Гужви, а також блогерів Анатолія Шарія та його дружини Ольги.
РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія

РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія 20.08.2021

Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції щодо низки осіб, зокрема народного депутата Андрія Деркача, медіаменеджера Сергія Гужви та блогера Анатолія Шарія.

Українського журналіста Ігоря Гужву оголошено в розшук

Українського журналіста Ігоря Гужву оголошено в розшук 13.02.2018

Шевченківський районний суд Києва оголосив у розшук головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву після того, як він не з'явився на судове засідання.
Відень не ініціюватиме перегляду санкцій ЄС проти Росії - президент Австрії

Відень не ініціюватиме перегляду санкцій ЄС проти Росії - президент Австрії 08.02.2018

Австрія не має наміру ініціювати перегляд чи послаблення санкції Євросоюзу проти Росії попри економічні втрати для себе, пообіцяв австрійський президент Александер Ван дер Беллен.
Журналіст Ігор Гужва попросив політичного притулку в Австрії

Журналіст Ігор Гужва попросив політичного притулку в Австрії 31.01.2018

Журналіст Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив про політичний притулок. Він залишається головним редактором сайту "Страна.ua" і працюватиме дистанційно, зазначили в інтернет-виданні.
СБУ підтверджує обшуки у журналістів Страна.ua

СБУ підтверджує обшуки у журналістів "Страна.ua" 09.08.2017

У Службі безпеки України пояснюють, що обшук у інтернет-виданні та в оселях журналістів здійснюється в рамках провадження щодо розголошення державної таємниці.
Апеляційний суд відмовився збільшити заставу за головреда Страна.ua Гужву

Апеляційний суд відмовився збільшити заставу за головреда "Страна.ua" Гужву 14.07.2017

Суд відмовив прокуратурі у збільшенні до понад трьох мільйонів гривень застави за головреда "Страна.ua" Ігоря Гужви, якого підозрюють у вимаганні. Він перебуває на волі після внесення застави в розмірі 544 тисяч гривень.
Ігоря Гужву звільнили з Лук'янівського СІЗО

Ігоря Гужву звільнили з Лук'янівського СІЗО 27.06.2017

Головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" випустили на волю після внесеної застави у понад півмільйона гривень.

За Ігоря Гужву внесли заставу в півмільйона гривень

За Ігоря Гужву внесли заставу в півмільйона гривень 26.06.2017

За головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву, якому інкримінують здирництво, внесла заставу його колега.
Ігоря Гужву взяли під арешт із можливістю півмільйонної застави

Ігоря Гужву взяли під арешт із можливістю півмільйонної застави 24.06.2017

Київський суд взяв головного редактора "Страна.ua" під арешт. Заставу за Ігоря Гужву призначили у 544 тисячі гривень, адвокати пообіцяли негайно її сплатити.
Затримання Гужви: здирництво чи політичні мотиви?

Затримання Гужви: здирництво чи політичні мотиви? 23.06.2017

Затримання скандального редактора за підозрою у здирництві спричинило появу маси версій. Медіаексперти, однак, закликають не поспішати з висновками та дочекатись представлення правоохоронцями вичерпних доказів у справі.

В Україні затримали головного редактора видання Страна.ua

В Україні затримали головного редактора видання "Страна.ua" 23.06.2017

Ігоря Гужву підозрюють у здирництві. Йдеться про нерозміщення виданням компромату на народного депутата.