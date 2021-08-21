Ігор Гужва - український журналіст, медіабізнесмен.

Ігор Гужва є головним редактором сайту "Страна.ua". 22 червня, в Києві було затримано головного редактора сайту "Страна.ua" Ігоря Гужву. Як пізніше заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, редактора затримали через вимагання грошей за нерозміщення компромату на одного із українських політиків. Раніше Гужва позиціонував себе як власник і засновник створеного 2013 року холдингу "Мультимедіа-інвест груп", до якого входила безкоштовна російськомовна газета "Вєсти", радіостанція та веб-сайт.