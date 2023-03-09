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Ігор Бурдига

Пропустити розділ Ігор Бурдига: вибрані публікації

Ігор Бурдига: вибрані публікації

Журналісти в Україні констатують проблеми з доступом на деокуповані території

Кольори несвободи: як армія закрила доступ ЗМІ до війни

Командування ЗСУ знов обмежило роботу журналістів у прифронтових зонах. Нові правила критикують медіа і самі військові.
Свобода преси7 год. тому
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Федоров про "Дію", Starlink і податкові привілеї для ІТ

В інтерв'ю DW Михайло Федоров розповів про новації в "Дії" в часи війни і поділився планами з регулювання казино.
Цифровий світ23 березня 2023 р.30:27 хв.
Житловий будинок в Херсоні після російського обстрілу

Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ

Десятки українських неурядових організацій долучились до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні за останній рік.
Конфлікти16 березня 2023 р.
Пропустити розділ Ігор Бурдига: інші публікації

Ігор Бурдига: інші публікації

Мобільний додаток "Дія" на дисплеї мобільного телефону

"Дія" на експорт?

"Дія" на експорт?

Застосунок "Дія" за три роки став незамінним для українців. Що заважає йому стати інструментом електроної демократії?
Технології27 березня 2023 р.
Херсонці користуються публічним інтернет-доступом через Starlink після звільнення міста

Україна витрачає на "старлінки" нуль - Федоров

Україна витрачає на "старлінки" нуль - Федоров

Супутниковий інтернет Starlink повністю фінансується західними донорами України, запевняють в мінцифри.
Технології22 березня 2023 р.
Михайло Федоров

Федоров: Military Tech - майбутнє нашої цифрової економіки

Федоров: Military Tech - майбутнє нашої цифрової економіки

Про електронну демократію під час війни та привілеї для IT-галузі - в інтерв'ю DW з віцепрем'єром Михайлом Федоровим.
Технології21 березня 2023 р.
Розстріляні військами РФ цивільні в Бучі, квітень 2022

Комісія ООН не знайшла доказів геноциду в Україні

Комісія ООН не знайшла доказів геноциду в Україні

Експерти слідчої комісії ООН зафіксували численні воєнні злочини в Україні, втім не знайшли доказів геноциду.
Політика16 березня 2023 р.
Максим Буткевич в Києві, січень 2022 року

В Луганську правозахисника Буткевича посадили на 13 років

В Луганську правозахисника Буткевича посадили на 13 років

Полоненого правозахисника Максима Буткевич обвинуватили у спробі вбивства цивільних. Вироки отримали ще двоє українців.
Конфлікти10 березня 2023 р.
Очільник "департаменту війни" Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов

Воєнні злочини РФ в Україні: про тонкощі розслідування

Воєнні злочини РФ в Україні: про тонкощі розслідування

Керівник "департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов про розслідування воєнних злочинів армії РФ.
Конфлікти9 березня 2023 р.
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