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Ігор Бурдига: вибрані публікації
Кольори несвободи: як армія закрила доступ ЗМІ до війни
Командування ЗСУ знов обмежило роботу журналістів у прифронтових зонах. Нові правила критикують медіа і самі військові.
Свобода преси
7 год. тому
7 год. тому
Федоров про "Дію", Starlink і податкові привілеї для ІТ
В інтерв'ю DW Михайло Федоров розповів про новації в "Дії" в часи війни і поділився планами з регулювання казино.
Цифровий світ
23.03.2023
23 березня 2023 р.
30:27 хв.
Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ
Десятки українських неурядових організацій долучились до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні за останній рік.
Конфлікти
16.03.2023
16 березня 2023 р.
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Ігор Бурдига: інші публікації
"Дія" на експорт?
"Дія" на експорт?
Застосунок "Дія" за три роки став незамінним для українців. Що заважає йому стати інструментом електроної демократії?
Технології
27.03.2023
27 березня 2023 р.
Україна витрачає на "старлінки" нуль - Федоров
Україна витрачає на "старлінки" нуль - Федоров
Супутниковий інтернет Starlink повністю фінансується західними донорами України, запевняють в мінцифри.
Технології
22.03.2023
22 березня 2023 р.
Федоров: Military Tech - майбутнє нашої цифрової економіки
Федоров: Military Tech - майбутнє нашої цифрової економіки
Про електронну демократію під час війни та привілеї для IT-галузі - в інтерв'ю DW з віцепрем'єром Михайлом Федоровим.
Технології
21.03.2023
21 березня 2023 р.
Комісія ООН не знайшла доказів геноциду в Україні
Комісія ООН не знайшла доказів геноциду в Україні
Експерти слідчої комісії ООН зафіксували численні воєнні злочини в Україні, втім не знайшли доказів геноциду.
Політика
16.03.2023
16 березня 2023 р.
В Луганську правозахисника Буткевича посадили на 13 років
В Луганську правозахисника Буткевича посадили на 13 років
Полоненого правозахисника Максима Буткевич обвинуватили у спробі вбивства цивільних. Вироки отримали ще двоє українців.
Конфлікти
10.03.2023
10 березня 2023 р.
Воєнні злочини РФ в Україні: про тонкощі розслідування
Воєнні злочини РФ в Україні: про тонкощі розслідування
Керівник "департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов про розслідування воєнних злочинів армії РФ.
Конфлікти
09.03.2023
9 березня 2023 р.
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