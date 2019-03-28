 Ігоря Коломойського внесли в базу ″Миротворця″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

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Новини

Ігоря Коломойського внесли в базу "Миротворця"

Автори сайту звинувачують олігарха Ігоря Коломойського в чотирьох злочинах, серед яких підрив національної безпеки. "Миротворець", однак, визнає, що в 2014 році Коломойський організував опір російській агресії.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойській опинився в базі даних сайту "Миротворець". Про включення Коломойського до чорного списку сайту стало відомо в четвер, 28 березня.

"Миротворець" звинувачує Коломойського в чотирьох злочинах, в тому числі в порушенні закону про громадянство, підриві національної безпеки, дискредитації державної влади та поширенні недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі. Автори сайту також згадали, що 2014 року компанія Коломойського продала Збройним силам України (ЗСУ) паливо за завищеною ціною.

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Водночас сайт визнає, що влітку 2014 року Коломойський "організував активний опір російській агресії". "Центр" Миротворець "просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином свідомих діянь проти національної безпеки України, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", - повідомляється на сайті.

Коломойського пов'язують з кандидатом в президенти шоуменом Володимиром Зеленським, який на даний момент очолює передвиборний рейтинг. На підконтрольному Коломойському телеканалі "1 + 1" виходить більша частина телепроекту Зеленського.

Скандальний сайт

Сайт "Миротворець" було створено 2014 року з ініціативи депутата Верховної ради Антона Геращенка, який на той час був позаштатним радником міністра внутрішніх справ України. Агентство dpa нагадує, що опубліковані на сайті списки містять тисячі прізвищ, яких творці інтернет-ресурсу оцінюють як "сепаратистів, терористів або агентів Кремля".

За роки існування сайту відомо як мінімум про два випадки вбивства людей, чиї імена і особисті дані з'явилися на "Миротворці" - політика Олега Калашникова і журналіста і письменника Олеся Бузину.

Раніше до чорного списку "Миротворця" внесли й екс-канцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Такий крок викликав різку критику з боку офіційного Берліна.

Дивитись відео 01:33

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)

Посилання в інтернеті

https://myrotvorets.center/criminal/kolomojskij-igor-valerevich/

Аудіо й відео до теми

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)  

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