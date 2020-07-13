Іван Сафронов - радник глави корпорації "Роскоматом". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іван Сафронов".

Іван Сафронов - радник глави корпорації "Роскоматом" Дмитра Рогозіна. В минулому Іван Сафронов працював журналістом у газеті "Коммерсант" та "Ведомости". У липні 2020 року Івана Сафронова затримали в Росії, звинувативши в шпигунстві на користь НАТО. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.