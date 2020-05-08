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Фото: Nadezhda Chipeva
Іван Крастев
Пропустити розділ Іван Крастев: інші публікації
Іван Крастев: інші публікації
Коли перемога над нацистами не означала звільнення
Коли перемога над нацистами не означала звільнення
У Кремлі так і не зрозуміли, що, вигнавши нацистів зі Східної Європи, вони не принесли туди свободу, пише Іван Крастев.
Іван Крастев
Коментар
Суспільство
08.05.2020
8 травня 2020 р.
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