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Болгарський політолог Іван Крастев
Фото: Nadezhda Chipeva

Іван Крастев

Пропустити розділ Іван Крастев: інші публікації

Іван Крастев: інші публікації

Пам'ятник солдатам Червоної Армії у Варшаві

Коли перемога над нацистами не означала звільнення

Коли перемога над нацистами не означала звільнення

У Кремлі так і не зрозуміли, що, вигнавши нацистів зі Східної Європи, вони не принесли туди свободу, пише Іван Крастев.
Болгарський політолог Іван Крастев
Іван Крастев
Коментар
Суспільство
8 травня 2020 р.
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