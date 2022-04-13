Іван Баканов - український державний діяч, голова СБУ, колишній керівник "Кварталу 95". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іван Баканов".

Після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського Івана Баканова було призначено спочатку першим заступником голови Служби безпеки України, а з 29 серпня 2019 року він очолив СБУ. До цього призначення Іван Баканов очолював політичну партію "Слуга народу". Іван Баканов є другом дитинства Володимира Зеленського. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.