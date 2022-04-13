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Іван Баканов

Іван Баканов - український державний діяч, голова СБУ, колишній керівник "Кварталу 95". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іван Баканов".

Після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського Івана Баканова було призначено спочатку першим заступником голови Служби безпеки України, а з 29 серпня 2019 року він очолив СБУ. До цього призначення Іван Баканов очолював політичну партію "Слуга народу". Іван Баканов є другом дитинства Володимира Зеленського. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука

У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука 13.04.2022

За даними глави СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. Втім, українським правоохоронцям вдалося затримати нардепа-втікача на виїзді з Київщини.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: РНБО готується до різних сценаріїв

Ситуація на кордоні з Білоруссю: РНБО готується до "різних сценаріїв" 14.11.2021

Україна готова і до ймовірного перенаправлення міграційного потоку з Білорусі в бік України, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Медведчук заявив, що перебуває в Україні й не збирається ховатися

Медведчук заявив, що перебуває в Україні й "не збирається ховатися" 12.05.2021

Підозрюваний у державній зраді народний депутат Віктор Медведчук заявив, що перебуває в Україні, і назвав події довкола нього "політичною розправою".
Медведчук поки перебуває в Україні, Козак вже у Росії - Баканов

Медведчук поки перебуває в Україні, Козак вже у Росії - Баканов 11.05.2021

За даними Служби безпеки України, Віктор Медведчук з 8 травня перебуває в Україні, а Тарас Козак, ймовірно, вже у РФ.
Санкції РНБО: Данілов назвав імена найбільших контрабандистів

Санкції РНБО: Данілов назвав імена "найбільших контрабандистів" 03.04.2021

Олексій Данілов озвучив імена осіб, проти яких РНБО запровадила санкції за контрабанду. На митниці повідомляють про відсторонення більше 100 співробітників.
РНБО запроваджує санкції проти Януковича та його колишнього оточення

РНБО запроваджує санкції проти Януковича та його колишнього оточення 19.03.2021

Під запроваджені РНБО санкції потрапили 27 осіб. Серед них - Віктор Янукович. колишні урядовці, а також міліціонери, які зрадили присязі. Також санкції запроваджують щодо 19 компаній-надрокористувачів.
Що відомо про санкції проти Козака і телеканалів 112, Newsone і ZIK

Що відомо про санкції проти Козака і телеканалів 112, Newsone і ZIK 03.02.2021

Зеленський запровадив санкції проти Тараса Козака і підприємств, які володіють українськими телеканалами 112, Newsone і ZIK. DW підсумовує головні факти.
Зеленський пояснив санкції боротьбою з пропагандою за гроші РФ

Зеленський пояснив санкції боротьбою з "пропагандою за гроші РФ" 03.02.2021

Президент України Володимир Зеленський запевнив у своїй підтримці свободи слова та пояснив санкції проти телеканалів 112, Newsone і ZіK боротьбою з пропагандою, фінансованою агресором.
Баканов: СБУ перевірить російський слід у справі Нескоромного

Баканов: СБУ перевірить "російський слід" у справі Нескоромного 01.02.2021

СБУ перевіряє можливі зв'язки ексзаступника глави цього відомства Дмитра Нескоромного зі спецслужбами Російської Федерації, заявив Іван Баканов.

Не пустити агентів РФ до місцевих рад: які шанси в ідеї голови СБУ Баканова

Не пустити агентів РФ до місцевих рад: які шанси в ідеї голови СБУ Баканова 28.08.2020

СБУ хоче законом унеможливити, аби у списки на виборах до місцевих рад в Україні потрапили ті, хто співпрацює з Росією чи має ще одне громадянство. Експерти кажуть: для реалізації ідеї бракує і часу, і юридичних підстав.
СБУ пропонує заборонити йти на вибори особам з подвійним громадянством

СБУ пропонує заборонити йти на вибори особам з подвійним громадянством 27.08.2020

Голова СБУ Іван Баканов пропонує заборонити включення до виборчих списків на місцевих виборах осіб з подвійним громадянством, а також осіб, які співпрацюють з "державою-агресором".
В Україні відреагували на визнання Іраном вини в збитті літака МАУ

В Україні відреагували на визнання Іраном вини в збитті літака МАУ 11.01.2020

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав визнання Іраном вини своїх військових у збитті літака МАУ під Тегераном "важливим кроком у процесі розслідування". Прокоментували заяву влади Ірану в СБУ та МАУ.

СБУ назвала дві основні версії катастрофи літака МАУ: ракета і теракт

СБУ назвала дві основні версії катастрофи літака МАУ: ракета і теракт 10.01.2020

Влучення ракети ЗРК та теракт СБУ розглядає як дві основні версії аварії українського літака МАУ в Ірані, заявив очільник спецслужби Іван Баканов. Він закликав українців не поширювати неперевірених даних про трагедію.

Друзі Зеленського: "Кварталу 95" при владі стає більше (22.10.2019) 22.10.2019

Сергій Сивохо призначений радником секретаря РНБО - черговий "кварталівець" опинився при владі. Таким чином Володимир Зеленський, який раніше критикував кумівство, продовжує оточувати себе друзями.
Коли буде реформовано Службу безпеки України

Коли буде реформовано Службу безпеки України 20.09.2019

Керівництво Верховної Ради поки що не може назвати терміни розгляду законопроектів щодо реформування Служби безпеки України. Новий голова СБУ Іван Баканов заявляє, що реформування спецслужби забере не менше трьох років.
Початок роботи Зе Ради: основні рішення у перший день

Початок роботи Зе Ради: основні рішення у перший день 30.08.2019

У перший день Верховна Рада працювала з ранку до пізньої ночі - депутати схвалили склад нового уряду, призначили керівників силового блоку та здійснили перший крок до зняття депутатської недоторканності.
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