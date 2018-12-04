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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іванка Трамп". Іванка Трамп - донька президента США Дональда Трампа.
Під час президентської кампанії в США 2016-го року Іванка Трамп активно допомагала своєму батькові Дональду Трампу. При цьому вона намагалась передусім завоювати серця жінок. Після перемоги Дональда Трампа Іванка Трамп увійшла до складу так званої перехідної команди, а згодом отримала посаду радника президента, як і її чоловік Джеред Кушнер, і навіть власний робочий кабінет у Білому домі. "Перша донька" називають її американські ЗМІ за аналогією з "першою леді", як зазвичай називають дружин президентів. Іванка Трамп 2004-го року з відзнакою закінчила Пенсильванський університет і має ступінь бакалавра в галузі економіці. На початку своєї професійної кар'єри Іванка Трапм працювала фотомоделлю. Згодом вона почала займатись бізнесом. Іванка Трамп є віце-президентом компанії Trump Organization. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Іванка Трамп з візитом у Німеччині. Вона не лише має офіційний статус помічниці свого батька, а й представляє інше обличчя Білого дому. Дональд Трамп поводиться агресивно, а Іванка згладжує кути. Канцлерка ФРН Анґела Меркель прагне використати її вплив на батька.
Донька і радниця американського президента Іванка Трамп відвідала Жіночий саміт країн "Великої двадцятки" у Берліні. Їй довелося не лише розповідати про підтримку жінок у професійній сфері, а й виправдовувати батька через його скандали із жінками.
Іванка Трамп, яку називають "першою донькою" США через її значний вплив на Дональда Трампа, у квітні завітає до Берліна на запрошення Анґели Меркель. Трамп візьме участь у форумі Women20, присвяченому посиленню ролі жінок в суспільстві й економіці.