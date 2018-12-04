Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Іванка Трамп

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іванка Трамп". Іванка Трамп - донька президента США Дональда Трампа.

Під час президентської кампанії в США 2016-го року Іванка Трамп активно допомагала своєму батькові Дональду Трампу. При цьому вона намагалась передусім завоювати серця жінок. Після перемоги Дональда Трампа Іванка Трамп увійшла до складу так званої перехідної команди, а згодом отримала посаду радника президента, як і її чоловік Джеред Кушнер, і навіть власний робочий кабінет у Білому домі. "Перша донька" називають її американські ЗМІ за аналогією з "першою леді", як зазвичай називають дружин президентів. Іванка Трамп 2004-го року з відзнакою закінчила Пенсильванський університет і має ступінь бакалавра в галузі економіці. На початку своєї професійної кар'єри Іванка Трапм працювала фотомоделлю. Згодом вона почала займатись бізнесом. Іванка Трамп є віце-президентом компанії Trump Organization. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Меркель всьоме очолила рейтинг найвпливовіших жінок за версією Forbes

Меркель всьоме очолила рейтинг найвпливовіших жінок за версією Forbes 04.12.2018

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель посіла перше місце у списку сотні найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes.
Демократи наполягають на розслідуванні листування доньки Трампа

Демократи наполягають на розслідуванні листування доньки Трампа 20.11.2018

Необхідно провести розслідування щодо використання приватної поштової скриньки для урядової кореспонденції донькою президента США та його радницею Іванкою Трамп, кажуть у Демократичній партії.

Іванка Трамп писала службові листи з приватної електронної скриньки - ЗМІ

Іванка Трамп писала службові листи з приватної електронної скриньки - ЗМІ 20.11.2018

Донька президента США і його радниця Іванка Трамп використовувала приватну поштову скриньку для урядової кореспонденції, пише Washington Post.
Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)

Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео) 31.07.2018

Екс-радник Януковича, екс-глава передвиборного штабу Трампа, екс-"відбілювач" закордонних диктаторів. Усі ці регалії з префіксом "екс" стосуються Пола Манафорта. Що варто про нього знати?
Торговельна політика Дональда Трампа: м'яч у власні ворота

Торговельна політика Дональда Трампа: м'яч у власні ворота 26.07.2018

Донька Дональда Трампа - Іванка - теж може стати жертвою торговельної війни. Якщо ЄС і США ніби вже намагаються знайти вихід з економічної суперечки, то конфлікт Вашингтона з іншими партнерами загострюється.
Єрусалим перед відкриттям посольства США: посилена безпека та рідня Трампа

Єрусалим перед відкриттям посольства США: посилена безпека та рідня Трампа 13.05.2018

На відкриття посольства США в Єрусалимі прибула американська делегація у складі якої, зокрема, Іванка Трамп та Джаред Кушнер. Тим часом палестинці у Секторі Гази готуються до протестів.
Скандал довкола бестселера про Білий дім Трампа набирає обертів

Скандал довкола бестселера про Білий дім Трампа набирає обертів 05.01.2018

Через книгу "Вогонь та шал" Білий дім у гніві: Трамп заявляє, що розповідь про хаос у адміністрації президента не має нічого спільного з реальністю.
Меркель усьоме очолила список найвпливовіших жінок Forbes

Меркель усьоме очолила список найвпливовіших жінок Forbes 02.11.2017

Канцлерці ФРН Анґелі Меркель після перемоги на виборах усьоме вдалося зберегти перше місце у рейтингу найвпливовіших жінок світу за версією Forbes. На другому місці - Тереза Мей.
Папа Римський Франциск подарував Дональду Трампу символ миру

Папа Римський Франциск подарував Дональду Трампу "символ миру" 24.05.2017

Понтифік і президент США зустрілися у Ватикані та обмінялися подарунками. Серед іншого, папа передав Трампу свою енцикліку, присвячену темі захисту довкілля.
Трамп розпочав своє перше закордонне турне з Саудівської Аравії

Трамп розпочав своє перше закордонне турне з Саудівської Аравії 20.05.2017

Президента США супроводжує його дружина, донька та зять. У неділю Трамп виступить із промовою про "мирне бачення ісламу".
Коментар: Звичайнісінький цирк від Іванки Трамп - і не більше!

Коментар: Звичайнісінький цирк від Іванки Трамп - і не більше! 26.04.2017

Привернути до себе увагу дочці Дональда Трампа Іванці під час жіночого конгресу G20, безсумнівно, вдалося. Та переконливим її виступ не став, вважає оглядачка DW Ванесса Фішер.

W20: Меркель у ступорі від запитання про фемінізм (26.04.2017) 26.04.2017

Чи вважає себе канцлерка ФРН Анґела Меркель феміністкою? Схоже, найвпливовіша жінка світу за версією "Форбс" й сама не знає відповіді на це питання…

Іванка Трамп у Берліні: Меркель скористається впливом доньки на батька? (25.04.2017) 25.04.2017

Іванка Трамп з візитом у Німеччині. Вона не лише має офіційний статус помічниці свого батька, а й представляє інше обличчя Білого дому. Дональд Трамп поводиться агресивно, а Іванка згладжує кути. Канцлерка ФРН Анґела Меркель прагне використати її вплив на батька.

Жіночий саміт W20: Іванка Трамп в гостях у Меркель (25.04.2017) 25.04.2017

Донька і радниця американського президента Іванка Трамп відвідала Жіночий саміт країн "Великої двадцятки" у Берліні. Їй довелося не лише розповідати про підтримку жінок у професійній сфері, а й виправдовувати батька через його скандали із жінками.
Сімейна дипломатія: Іванка Трамп у гостях в Анґели Меркель

Сімейна дипломатія: Іванка Трамп у гостях в Анґели Меркель 25.04.2017

Запросити Іванку Трамп на Жіночий саміт країн "Великої двадцятки" - ідея Анґели Меркель. Донька президента США формально приїхала на дискусію про жінок у бізнесі. А може канцлерка задумала щось інше?

Куди Анґела Меркель запросила Іванку Трамп? (28.03.2017) 28.03.2017

Іванка Трамп, яку називають "першою донькою" США через її значний вплив на Дональда Трампа, у квітні завітає до Берліна на запрошення Анґели Меркель. Трамп візьме участь у форумі Women20, присвяченому посиленню ролі жінок в суспільстві й економіці.
Інші статті