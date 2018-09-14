Європейський центральний банк (ЄЦБ) представив нові банкноти номіналом 100 та 200 євро. Як заявив член правління ЄЦБ Ів Мерш під час презентації у понеділок, 17 вересня, у Франкфурті-на-Майні, вони є набагато захищенішими, ніж старі купюри цих номіналів. Громадяни зможуть використовувати нові банкноти з 28 травня наступного року, коли їх запустять в обіг. Цього часу достатньо, щоб поліція, банки, продавці та виробники торговельних автоматів підготувалися до введення в обіг нових банкнот.

Як стверджують у ЄЦБ, купюри мають дуже високий рівень захисту

Нові банкноти матимуть ті ж елементи захисту, що й нові купюри номіналом 50 євро, які були випущені у 2017 році. Зокрема, на банкнотах буде розміщений портрет Європи у вигляді голограми та водяного знаку. Новими будуть символи євро в позначенні номіналу банкнот, зазначає агентство AFP.

Банкнота номіналом в 100 євро є другою найважливішою банкнотою в Єврозоні після купюри в 50 євро. За даними ЄЦБ, на неї припадає 13 відсотків обігу усіх банкнот та 23 відсотки вартості. На банкноти номіналом 200 євро припадає лише один відсоток обігу та чотири відсотки вартості. Нагадаємо, ЄЦБ планує поступово вилучати з обігу купюри номіналом 500 євро.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Він уже знає, якою є на дотик нова купюра Уже на початку квітня ця новенька банкнота з'явиться в гаманцях європейців. Голова Федерального банку Карл-Людвіґ Тіле (Carl-Ludwig Thiele, на фото) переконаний, що до 4 квітня всі підготовчі роботи для запровадження нової купюри будуть завершені. На першому етапі через банкомати та каси фінансових установ в обіг будуть введені 5,4 мільярда банкнот.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Що спільного у нової банкноти та футболу? 5,4 мільярда нових банкнот могли би вкрити 8200 футбольних полів. У минулі місяці банки та торговельні заклади мали можливість підготувати обладнання та персонал до запровадження нової купюри в 50 євро.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Бавовняні гроші Такі важливі для нашого життя купюри починаються з маленьких волосків на насінинах бавовника. Бавовна є основною сировиною для виготовлення євробанкнот, оскільки вона довговічніша за звичайний папір. Тож з купюрами нічого не станеться, якщо вони випадково потраплять до пральної машини. Для виробництва паперу для банкнот використовуються короткі волокна, які не потрібні текстильній промисловості.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Таємний склад паперу Бавовну відбілюють, промивають та перетворюють на паперову масу. Точний склад цієї суміші є таємницею. Потім циліндрична папероробна машина виготовляє з цієї маси довгі смуги паперу. Вона вже містить деякі з численних елементів захисту банкнот, як-от водяні знаки та захисні волокна.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Удосконалені елементи захисту Щоб ускладнити життя фальшивомонетників, розробники вигадали понад 10 різноманітних елементів захисту. Одним із них є металізовані знаки, які впресовуються у банкнотний папір на приватній німецькій друкарні Giesecke & Devrient.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Глибокий друк У друкарні фарба у складний спосіб наноситься на папір. Десяти кілограмів фарби вистачає на приблизно 400 тисяч банкнот у 20 євро. Після цього інші машини вагою 80 тонн видруковують рельєфні елементи або цифри, які змінюють забарвлення залежно від падіння променів світла.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Художник За дизайн євробанкнот відповідає Райнгольд Ґерштеттер (Reinhold Gerstetter). Німецький графік колись малював обличчя, зображені на останніх німецьких марках. На євро різного номіналу відображені європейські епохи: на 5 євро - античність, а далі романський стиль, готика, ренесанс, барокко та доба індустріалізації.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро На кожній банкноті - свій номер У процесі друку кожна купюра отримає унікальний номер. Завдяки йому можна визначити, де вона надрукована. У Європі банкноти випускають більше десяти підприємств, які уважно охороняють. Друк банкнот розподілений між державами-членами Єврозони.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Конкуренція знижує ціни Раніше держави автоматично замовляли друк банкнот національним виробникам. Тепер же Федеральний банк Німеччини розподіляє замовлення по всій Європі. Це сприяє зниженню цін. Торік приватна німецька друкарня Giesecke & Devrient закрила своє виробництво у Мюнхені та звільнила близько 700 співробітників, оскільки їй вигідніше друкувати банкноти на своїх підприємствах у Лейпцигу та Малайзії.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Друкарні розраховують на країни, що розвиваються Після друку аркуші паперу розрізаються на окремі купюри. На відміну від банкнот першого покоління, нові євро мають додатковий шар покритя, що збільшує термін їхньої служби. Технічний прогрес дедалі більше дошкуляє бізнесу друкарів. До того ж у багатьох країнах ЄС використовують дедалі менше готівки. А от в країнах, що розвиваються, попит на банкноти зростає.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Друге життя купюр Перед запровадженням в обіг банкноти перевіряє на наявність дефектів швидкісна камера. Купюри, які не проходять контроль, подрібнюють, а потім перетворюють на гранули. Ці гранули можна використувати, наприклад, для виробництва шумозахисних екранів. Так само врешті-решт подрібнюються й старі зношені банкноти.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро 16 центів за 500-єврову банкноту Упаковані пачки купюр доставляються до національних центробанків. Виробництво однієї банкноти коштує від семи до 16 центів - залежно від номіналу. Зі зростанням номіналу підвищуються й виробничі витрати: купюри стають більшими та краще захищеними.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Фальшивих грошей багато, як ніколи Незважаючи на складний процес друку, фальшивомонетникам все одно вдається рік за роком вкидати в обіг сотні тисяч фальшивих купюр. Торік було вилучено стільки фальшивих євробанкнот, як ніколи раніше з часу запровадження єдиної валюти у 2002 році. Європейський центробанк нарахував у світі майже 900 тисяч фальшивок.

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро Нова серія без 500 євро Від нової серії євробанкнот вимагають одного: запобігання підробкам. Першими у 2013 році були випущені нові 5 євро, у 2014-му - 10 євро, у 2015-му - 20 євро. Тепер настав час нової "п'ятдесятки". Нові банкноти номіналом 100 та 200 євро мають з'явитися у 2018 та 2019 роках. А от нової "п'ятсотки", запровадження якої планували на 2019 рік, можуть і не випустити. Автор: Гільке Фішер, Чжан Даньхун, Дмитро Губенко

