 ЄЦБ закінчить скуповування держоблігацій до кінця 2018 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄЦБ закінчить скуповування держоблігацій до кінця 2018 року

Європейський центральний банк скуповуватиме держоблігації тільки до кінця поточного року. Рада керівників ЄЦБ також залишила на нульовому рівні базову відсоткову ставку.

ЄЦБ, Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Європейський центральний банк підтвердив, що до кінця поточного року закінчить програму скуповування держоблігацій та інших цінних паперів. Про це йдеться в повідомленні ЄЦБ, поширеному після засідання Ради керівників у четвер, 13 грудня.

Починаючи з березня 2015 року, скуповування активів слугувало найважливішим інструментом ЄЦБ для боротьби зі слабкою кон'юнктурою й надто низькою, на його думку, інфляцією. Але відтоді економіка в Єврозоні відновилася, тому регулятор вирішив припинити такі транзакції, обсяг яких досяг майже 2,6 трильйона євро.

На засіданні також вирішили зберегти на рекордно низькому рівні - 0 відсотків - базову відсоткову ставку. Вона залишається нульовою від березня 2016 року. ЄЦБ також зберіг ставку за депозитами на рівні мінус 0,4 відсотка річних. Регулятор заявив, що ключові ставки не зміняться щонайменше до кінця літа 2019 року.

DW.COM

ЄЦБ залишає незмінною рекордно низьку ставку

Базова відсоткова ставка залишається на попередньому рівні - 0,0 відсотка. Програма викупу державних облігацій буде згортатися. (14.06.2018)  

ЄЦБ представив нові банкноти номіналом 100 та 200 євро

Нові купюри мають високий рівень захисту, повідомили в Європейському центробанку. Їх запустять в обіг у травні наступного року. (17.09.2018)  

Суд ЄС: Європейський центробанк може викуповувати облігації

Суд Європейського Союзу постановив, що придбання Європейським центральним банком облігацій не суперечить законодавству ЄС. (11.12.2018)  

Також за темою

Symbolbild Italien & Euro

Італія, популісти та вроджена вада євро 13.11.2018

13 листопада спливає термін, до якого Єврокомісія очікує від уряду в Римі внесення правок до проекту бюджету на 2019 рік. Інакше Італії загрожують санкції. Ситуація з італійським бюджетом викрила й недоліки євро.

Euro Symbol Frankfurt

ЄЦБ залишив облікову ставку рекордно низькою 26.04.2018

Ключова відсоткова ставка Європейського центрального банку залишиться на рівні 0,0 відсотка. Рішення ЄЦБ збіглося з очікуваннями ринку.

Euro Symbol Frankfurt

ЄЦБ залишив облікову ставку на рекордно низькому рівні 07.09.2017

Ключова відсоткова ставка Європейського центрального банку залишається на рівні 0,0 відсотка. Експерти ЄЦБ очікують пришвидшення економічного зростання в Єврозоні.

Реклама

Докладно

Тереза Мей та Дональд Туск

Brexit затьмарює саміт ЄС

На саміті Терезі Мей хочуть допомогти, але водночас угоду про Brexit не змінювати. 

Газопровід Північний потік

Брудні труби "Північного потоку-2"

Екологи та Дональд Трамп таки мають щось спільне - боротьба зі спорудженням газопроводу "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  