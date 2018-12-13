ЄЦБ закінчить скуповування держоблігацій до кінця 2018 року

Європейський центральний банк підтвердив, що до кінця поточного року закінчить програму скуповування держоблігацій та інших цінних паперів. Про це йдеться в повідомленні ЄЦБ, поширеному після засідання Ради керівників у четвер, 13 грудня.

Починаючи з березня 2015 року, скуповування активів слугувало найважливішим інструментом ЄЦБ для боротьби зі слабкою кон'юнктурою й надто низькою, на його думку, інфляцією. Але відтоді економіка в Єврозоні відновилася, тому регулятор вирішив припинити такі транзакції, обсяг яких досяг майже 2,6 трильйона євро.

На засіданні також вирішили зберегти на рекордно низькому рівні - 0 відсотків - базову відсоткову ставку. Вона залишається нульовою від березня 2016 року. ЄЦБ також зберіг ставку за депозитами на рівні мінус 0,4 відсотка річних. Регулятор заявив, що ключові ставки не зміняться щонайменше до кінця літа 2019 року.