ЄЦБ анонсував заходи для пожвавлення економіки Єврозони

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 25 липня очікувано не змінив своїх базових відсоткових ставок. Базова ставка за кредитами залишається на рекордно низькому рівні в 0,0 відсотка, повідомили в ЄЦБ у німецькому Франкфурті-на-Майні, повідомляє агенція Reuters. Цей показник зберігається з березня 2016 року.

Ставка за депозитами також залишається незмінною - на рівні мінус 0,4 відсотка. Таким чином, банки повинні й надалі сплачувати регулятору 0,4 відсотка річних, якщо зберігатимуть надлишкові кошти в ЄЦБ. Уперше мінусову ставку за депозитами ЄЦБ запровадив у 2014 році.

Разом з тим ЄЦБ змінив свій прогноз і тепер очікує, що ключові ставки лишатимуться на нинішньому чи нижчому рівні принаймні до кінця першої половини 2020 року чи до тих пір, поки інфляція не повернеться на намічений фінансовим регулятором рівень у два відсотки. Як зазначається, у червні рівень інфляції становив 1,3 відсотка.

Крім цього, Рада керівників Європейського центробанку доручила компетентним органам вивчити різні варіанти підтримки європейської економіки, у тому числі зміну прогнозу за ставками, запровадження багаторівневої системи нарахування ставки на депозити банків, а також можливість поновлення програми викупу облігацій, яка завершилася в грудні 2018 року. У ЄЦБ сподіваються, що низька депозитна ставка стимулюватиме банки надавати кредити і, відповідно, стимулюватиме зростання економіки.

Голова ЄЦБ Маріо Драгі після засідання заявив, що центробанк "має намір діяти", щоб запобігти загрозі для економік 19 країн-членів Єврозони через уповільнення глобальної економіки та вкрай низьку інфляцію. При цьому він зазначив, що питання зниження ставки не обговорювалося на минулому засіданні Ради ЄЦБ. Як зауважує агенція dpa, аналітики прогнозують, що серед заходів, спрямованих на пожвавлення економіки, ЄЦБ може вдатися до зниження відсотків за депозитами з мінус 0,4 до мінус 0,5 відсотка.