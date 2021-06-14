 ЄС і США запускають діалог на високому рівні щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2021

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ЄС і США запускають діалог на високому рівні щодо Росії

Євросоюз і США будуть координувати на високому рівні свої дії у відповідь на діяльність Росії. Брюссель та Вашингтон засудили дії РФ з підриву суверенітету України та Грузії.

Урсула фон дер Ляєн, Джо Байден та Шарль Мішель

Урсула фон дер Ляєн, Джо Байден та Шарль Мішель на саміті в Брюсселі

ЄС і США планують встановити діалог на високому рівні для координації дій у відповідь на "згубну діяльність" Росії. Про це йдеться в заяві за підсумками саміту ЄС-США, що відбувся в Брюсселі у вівторок, 15 червня. 

"Ми єдині в принциповому підході до Росії, і ми готові рішуче відповісти на її повторювану шаблонну негативну поведінку і згубну діяльність ... Для координації нашої політики і дій ми плануємо налагодити між ЄС і США діалог на високому рівні щодо Росії", - зазначаєтьcя у документі. 

Учасники саміту також засудили "безперервні дії Росія з підриву суверенітету України і Грузії".  

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У документі підкреслюється, що Росія повинна припинити "згубну діяльність", а також вирішити питання з "так званим списком недружніх країн". Більше того, Брюссель і Вашингтон закликають Москву "забезпечити безпечне і продуктивне функціонування дипломатичних місій в Росії".

Водночас у документі наголошується, що ЄС і США не закривають канали зв'язку для співпраці в сферах спільних з Росією інтересів, а також "закликають Росію покласти край придушенню громадянського суспільства, опозиції і незалежних ЗМІ, а також звільнити всіх політичних в'язнів".

Саміт ЄС-США відбувся 15 червня у Брюсселі під час першого  візиту до Європи  президента США Джо Байдена після вступу на посаду на початку цього року. Останній пункт у програмі візиту до Європи американського президента - зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві, що відбудеться 16 червня.  

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