ЄС і Великобританія засудили заборону партії в Гонконзі

Заборона Національної партії Гонконгу (НПГ), яка виступає за незалежність, обмежує свободу вираження поглядів, свободу організацій, а також політичну діяльність і створює ризик ще більших негативних наслідків, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС). "Свобода вираження поглядів та свобода організації є основними правами, гарантованими Гонконгською декларацією про права та Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, і їх слід захищати", - йдеться в комюніке, поширеному в понеділок, 24 вересня.

При цьому, у заяві представника ЄВС зазначається, що Європейський Союз повністю дотримується політики "одного Китаю" і підтримує принцип "одна країна, дві системи".

Відреагували на новину про заборону НПГ і у Лондоні, чиєю колонією колись був Гонконг. "Великобританія не підтримує незалежності Гонконгу, але високий рівень автономії Гонконгу та його права і свободи грають центральну роль для його способу життя, і важливо, щоб їх цілковито дотримувалися", - цитує інформагенція Reuters заяву британського МЗС.

Раніше у цей же день стало відомо, що гонконгська влада заборонила діяльність політичної організації, яка агітує за незалежність Гонконгу від Китаю. Це перша заборона політичної організації з часу передачі міста Великобританією Китаю у 1997 році.

Міністр безпеки Гонконгу Джон Лі оголосив заборону НПГ, посилаючись на юридичну норму колоніальних часів, яка вимагає у всіх об'єднань громадян реєструватися в поліції. Лі звинуватив об'єднання у тому, що воно поширювало "ненависть і дискримінацію щодо китайців з континенту".

Нагадаємо, два роки тому у Гонконзі пройшли багатотисячні акції протесту проти утисків центральною владою двох політиків, які виступали за розширення автономії та можливу подальшу незалежність міста від Китаю.