 ЄС і Великобританія засудили заборону партії в Гонконзі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС і Великобританія засудили заборону партії в Гонконзі

Влада Гонконгу заборонила діяльність партії, яка агітує за незалежність міста від Китаю.

Енді Чен - засновник Національної партії Гонконгу

Енді Чен - засновник Національної партії Гонконгу

Заборона Національної партії Гонконгу (НПГ), яка виступає за незалежність, обмежує свободу вираження поглядів, свободу організацій, а також політичну діяльність і створює ризик ще більших негативних наслідків, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС). "Свобода вираження поглядів та свобода організації є основними правами, гарантованими Гонконгською декларацією про права та Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, і їх слід захищати", - йдеться в комюніке, поширеному в понеділок, 24 вересня.

DW.COM

Китайські святкування з нагоди 20-річчя повернення Гонконгу затьмарилися протестами у цьому особливому адміністративному районі. (01.07.2017)

Тисячі демонстрантів, які виступили на підтримку двох опозиційних політиків, перекрили дорогу перед поліцейським відділком. Максимальна кількість демонстрантів сягала 13 тисяч. (06.11.2016)

При цьому, у заяві представника ЄВС зазначається, що Європейський Союз повністю дотримується політики "одного Китаю" і підтримує принцип "одна країна, дві системи".

Відреагували на новину про заборону НПГ і у Лондоні, чиєю колонією колись був Гонконг. "Великобританія не підтримує незалежності Гонконгу, але високий рівень автономії Гонконгу та його права і свободи грають центральну роль для його способу життя, і важливо, щоб їх цілковито дотримувалися", - цитує інформагенція Reuters заяву британського МЗС.

Раніше у цей же день стало відомо, що гонконгська влада заборонила діяльність політичної організації, яка агітує за незалежність Гонконгу від Китаю. Це перша заборона політичної організації з часу передачі міста Великобританією Китаю у 1997 році.

Міністр безпеки Гонконгу Джон Лі оголосив заборону НПГ, посилаючись на юридичну норму колоніальних часів, яка вимагає у всіх об'єднань громадян реєструватися в поліції. Лі звинуватив об'єднання у тому, що воно поширювало "ненависть і дискримінацію щодо китайців з континенту".

Нагадаємо, два роки тому у Гонконзі пройшли багатотисячні акції протесту проти утисків центральною владою двох політиків, які виступали за розширення автономії та можливу подальшу незалежність міста від Китаю.

Також за темою

China Hongkong Taifun Mangkhut

Число жертв потужного тайфуну в Азії зростає - перші жертви в Китаї 17.09.2018

Буревій "Мангкхут" забрав життя чотирьох людей у Китаї та паралізував Гонконг. На Філіппінах число жертв може досягти 100.

Großbritannien Theresa May in der Downing Street in London

Тереза Мей готується до можливих дострокових виборів - ЗМІ 23.09.2018

Радники прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей розробляють план дій у разі проведення позачергових виборів до британського парламенту в листопаді цього року, повідомляє The Sunday Times.

Großbritannien London - Theresa May und Donald Tusk

Дональд Туск закинув Терезі Мей "непоступливісь" позиції щодо Brexit 21.09.2018

Лондон і Брюссель обмінялися випадами після відсутності прогресу щодо угоди про Brexit на саміті ЄС у Зальцбургу. Дональд Туск вважає, що позиція Терези Мей на саміті була "неочікувано жорсткою".

Реклама

Докладно

Поліція розглядає п'ять версій нападу на Олега Михайлика

Напад на активіста в Одесі: що відомо про Олега Михайлика?

В Одесі тяжко поранили пострілом громадського діяча Олега Михайлика. Слідство розглядає п'ять версій злочину. 

Deutschland Bauarbeiter auf der Baustelle Symbolbild (Imago/Westend61)

Гройсман анонсував "тотальні перевірки" забудовників

ДФС перевірятиме забудовників на предмет сплати податків та дотримання законодавства про працю, повідомив Гройсман. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  