 ЄС хоче покарати Великобританію за неподану кандидатуру єврокомісара | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2019

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Новини

ЄС хоче покарати Великобританію за неподану кандидатуру єврокомісара

Через те, що Brexit було перенесено і Великобританія поки залишається у складі Євросоюзу, вона має подати свою кандидатуру єврокомісара. Позаяк Лондон цього не зробив, Брюссель вдається до юридичних кроків.

ЄС вимагає від Лондона призначити кандидата до Єврокомісії

ЄС вимагає від Лондона призначити кандидата до Єврокомісії

Євросоюз хоче покарати Великобританію за те, що вона не висунула свого представника до нової Єврокомісії, яка мала би почати працювати 1 грудня. "Європейська комісія сьогодні надіслала офіційне повідомлення Великобританії про порушення нею договору ЄС, оскільки вона не запропонувала кандидата на посаду єврокомісара", - йдеться у повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому у четвер, 14 листопада. Лондон має надати відповідь до 22 листопада.

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У Великобританії раніше пояснювали відмову висувати кандидатів передвиборчою кампанією в країні. Згідно з національним законодавством, "Великобританія, як правило, не висуває кандидатів на міжнародні призначення", цитує інформагенція Reuters речника британського уряду. У Великобританії на 12 грудня заплановані позачергові парламентські вибори.

Нинішній формальний лист Єврокомісії Лондону є першим кроком у тривалій юридичній процедурі, наслідком якої можуть бути санкції проти країни-члена ЄС. Якщо суперечку владнати не вдасться, Єврокомісія зможе звернутися до Європейського суду, який, у разі встановлення факту порушення європейського законодавства, може накласти штраф на країну-порушника.

Раніше передбачалось, що нова Єврокомісія почне роботу 1 листопада. Через вихід Великобританії зі складу ЄС (так званий Brexit), який був запланований на 31 жовтня, майбутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не включила представника країни до списку єврокомісарів, який запропонувала у вересні. Однак після того, як Brexit знов був перенесений, інші 27 країн-членів ЄС наполягли на тому, що Лондон має висунути свого представника.

Утім, суперечка навколо британського комісара виявилася не єдиною перепоною для початку роботи нової Єврокомісії. Після того як  три подані фон дер Ляєн кандидатури  не змогли знайти підтримку Європарламенту, початок роботи Єврокомісії було відкладено на 1 грудня.

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