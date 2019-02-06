 ЄС ухвалив штрафні заходи щодо Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Новини

ЄС ухвалив штрафні заходи щодо Туреччини

У відповідь на наміри Туреччини продовжити розвідування нафтових та газових родовищ біля берегів Кіпру в ЄС ухвалили запровадження штрафних заходів щодо Анкари.

Турецьке бурове судно Yavuz

Турецьке бурове судно Yavuz

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 15 липня, ухвалили штрафні заходи у відповідь на дії Туреччини з розвідування газових та нафтових покладів і буріння поблизу узбережжя Кіпру. В оприлюдненому тексті рішення зазначається, що йдеться, зокрема, про скорочення фінансових виплат Євросоюзу Туреччині та припинення переговорів щодо угоди про авіасполучення, повідомляє агенція dpa.

DW.COM

Анкара попередила про неприпустимість перетину "лінії" щодо розробки газових родовищ поблизу Кіпру. Застереження стосується Греції, Республіки Кіпр та міжнародних енергетичних компаній. (13.02.2018)

"Провокації з боку Туреччини для нас усіх неприйнятні, і ми перебуваємо на боці Кіпру", - заявив держміністр з європейських питань в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) в Брюсселі. Як зазначається, якщо Туреччина не змінить своєї поведінки, у ЄС можуть вдатися й до інших штрафних заходів, зокрема, до санкцій щодо залучених до робіт з буріння підприємств чи окремих осіб.

Нагадаємо, причиною такого рішення з боку ЄС стали  дії Туреччини, спрямовані на розвідування покладів нафти і газу поблизу узбережжя Кіпру. Туреччина окуповує північну частину острова з 1974 року і вважає ці води своєю територією. У той же час Євросоюз і зокрема член ЄС Республіка Кіпр вважають всі води довкола острова кіпрською територією. Учасники саміту країн ЄС ще 20 травня пригрозили Анкарі санкціями у разі продовження робіт в кіпрських водах.

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