ЄС, Україна і Грузія заявили про невизнання "президентських виборів" в Абхазії

Європейський Союз підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії та не визнає так званих президентських виборів, які пройшли напередодні у Абхазії. Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, опублікованій у понеділок, 23 березня.

"Що стосується так званих президентських виборів, які відбулися у Абахазії - сепаратистському регіоні Грузії 22 березня 2020 року, ми нагадуємо, що Європейський Союз не визнає конституційні та правові рамки, в яких вони проходили", - зазначається у заяві.

Також у зовнішньополітичній службі ЄС додали, що продовжать політику невизнання незалежності цього регіону Грузії.

Українатакож не визнає "вибори" в Абхазії

Із аналогічною заявою виступили і в українському міністерстві закордонних справ (МЗС), додавши, що такі дії спрямовані на подальше загострення ситуації безпеки в регіоні Чорного моря.

"Україна не визнає ніяких так званих виборів на окупованих територіях Грузії, оскільки вони проводяться під наглядом держави-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають жодних правових наслідків", - йдеться у заяві МЗС України, опублікованій у неділю, 22 березня.

Результати попередніх "виборів" у Абхазії були скаосовані місцевим верховним судом

Також у відомстві назвали організацію незаконних виборів на окупованих територіях "звичайною практикою Російської Федерації" для легітимізації наслідків агресії проти суверенних держав.

Грузія протестує

У МЗС Грузії раніше заявили, що проведення виборів "президента" невизнаної республіки Абхазія суперечить нормам міжнародного права та порушує суверенітет та територіальну цілісність Грузії. У відомстві закликали міжнародну спільноту відреагувати проти "незаконних процедур, які відбуваються на окупованих територіях".

Так звані президентські вибори у Абхазії, переможцем яких був визнаний лідер місцевої опозиції Аслан Бжанія, відбулися повторно. Минулого року перемогу на них отримав голова сепаратистського регіону Рауль Хаджимба, однак у січні цього року верховний суд самопроголошеної республіки скасував підсумки виборів та призначив повторне голосування. Після цього Хаджимба залишив свою посаду.