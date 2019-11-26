ЄС тимчасово призупинив імпорт м'яса птиці з України

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродпотребслужба) повідомила у четвер, 23 січня, про тимчасове призупинення Європейським Союзом імпорту з України м'яса птиці, м'ясної продукції та термічно необроблених продуктів з птиці. Як йдеться у повідомленні Держпродпотребслужби, напередодні ввечері служба отримала відповідне оперативне повідомлення від Єврокомісії. При цьому, яйця та яєчна продукція під дані обмеження не підпадають,

Причина цього рішення - виявлення випадку грипу птиці у Вінницькій області. "Україна відповідно до міжнародних зобов'язань, як член Світової організації торгівлі та Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, невідкладно, на випередження повідомила своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку грипу птиці", - зауважили у пресслужбі відомства. Крім того, у відомстві додали, що українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС.

"Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони", - зазначили у Держпродпотребслужбі.

Нагадаємо, 18 січня у Вінницькій області було зареєстровано загибель птиці. Результати дослідження відібраних проб вказали на пташиний грип. Згодом усю птицю в осередку захворювання ліквідували і спалили, а на місці почалися дезінфекційні роботи.

На даний момент проводять розслідування щодо джерела інфекції. За попередніми даними, ймовірною причиною занесення збудника грипу у господарства були дикі птахи. Востаннє випадки пташиного грипу в Україні фіксували наприкінці 2016 - на початку 2017 років.