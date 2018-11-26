ЄС тестує детектори брехні для прикордонного контролю

Вже незабаром на в'їзді в Євросоюз на кордоні вас зустрічатимуть не прикордонники, а спеціальна комп'ютерна програма. Принаймні, такий є план. Анімований поліцейський на екрані перевірить всі ваші документи, зокрема попросить показати закордонний паспорт та надати докази фінансової спроможності мандрівника. А також розпитає про вміст валізи або мету подорожі. Відповіді знімають на відеокамеру і одразу ж аналізують. Очікується, що нове, спеціально розроблене програмне забезпечення зможе за виразом обличчя визначити, чи бреше людина, яка перетинає кордон ЄС.

Наскільки ефективний детектор брехні

Якщо ви успішно пройдете цей своєрідній детектор брехні, перевірка з боку співробітників прикордонної служби буде короткою. В іншому ж разі приїжджому доведеться пройти розширену процедуру прикордонного і митного контролю. У 2019 комп'ютерну програму в тестовому режимі встановлять на окремих прикордонних ділянках уздовж зовнішнього кордону ЄС, зокрема, в Литві, Угорщині та Греції.

Проводити прикордонний контроль буде цифровий поліцейський

Автоматична система прикордонного контролю із вбудованим детектором брехні та цифровим поліцейським є частиною спільного дослідницького проекту iBorderControl, який здійснюють, зокрема, угорські поліцейські, литовські прикордонники та університет імені Лейбніца у Ганновері. Мета проекту - зробити прикордонний контроль під час в'їзду в ЄС швидшим і надійнішим.

Щороку на територію ЄС в'їжджають близько 700 мільйонів людей. І ця цифра постійно зростає. Нова комп'ютерна система прикордонного контролю покликана допомогти прикордонникам виявляти у великому потоці подорожуючих нелегальних мігрантів та пов'язаних з кримінальним світом людей.

У чому вразливість нової системи?

Проте незалежні експерти сумніваються в успіху проекту вартістю в 4,5 мільйона євро. У професора Бенета Кляйнберга з Інституту криміналістики при університетському коледжі Лондона передусім виникає запитання, чи взагалі можливо за виразом обличчя і мімікою точно встановити, чи бреше людина. Адже наукових доказів поки не існує, розповідає професор. Така методика лише дає можливість зрозуміти, чи нервує людина.

Нова комп'ютерна програма допоможе уникати транспортних заторів на кордоні

Проте дуже часто під час подорожі стрес неминучий, наприклад, коли транзитний пасажир повинен встигнути на наступний рейс або коли пасажири подорожують з дітьми. Тож існує ризик того, що після комп'ютерного прикордонного контролю людей можуть необґрунтовано запідозрити у брехні та змусити проходити розширену процедуру прикордонного і митного контролю. "З наукової точки зору це все проблематично," - додає професор Кляйнберг. Результати першого тестування нової програми серед 30 осіб показали, що машина виявила лише 76 відсотків випадків брехні.

Захист особистих даних і етичний аспект

Якщо ж людина не пройде перевірку на так званому детекторі брехні під час перетину кордону ЄС, то їй доведеться додатково надати свої біометричні дані, наприклад, скан поверхні долоні, або дозволити цифрове розпізнавання свого обличчя.

Інститут правової інформатики при Університеті імені Лейбніца в Ганновері аналізує можливі ризики такого збору персональних даних, а також етичні й правові аспекти запровадження нової програми прикордонного контролю.

Найбільшою проблемою, на яку зараз вказують дослідники, є етичний аспект комунікації людини і машини, вважає професорка права Тіна Крюґель (Tina Krügel). "Під час прикордонного контролю, який проводить комп'ютерна програма, коли вас розпитує анімований персонаж, людина опиняється в ситуації, яка апріорі викликає у неї недовіру і дискомфорт", - пояснює Тіна Крюґель. Важливо, щоб така програма могла адекватно реагувати і розпізнавати культурні відмінності, наголошує професорка права.

З юридичної точки зору викликає сумніви і використання детектора брехні, який після бесіди з мандрівником автоматично видає вердикт про потенційний ризик, який начебто може становити опитана людина. В Євросоюзі поки не існує правових положень, які регулюють такі моменти.

Протягом дев'яти місяців тестової фази проекту комп'ютерний прикордонний контроль будуть проходити тільки ті мандрівники, кому вже дозволяли в'їзд в ЄС, і тільки тоді, коли вони добровільно погодяться це зробити. Тим часом експерти оцінюватимуть технічній бік проекту і те, наскільки комп'ютерна програма взагалі є придатною до використання. Результати надішлють в Єврокомісію, яка спільно з усіма країнами-членами ЄС вирішить, чи запроваджувати нову систему прикордонного контролю у Євросоюзі.