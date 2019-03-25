 ЄС та Китай хочуть реформувати міжнародні інститути | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

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Новини

ЄС та Китай хочуть реформувати міжнародні інститути

На зустрічі в Парижі президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Анґела Меркель, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та голова КНР Сі Цзиньпін обговорили можливу реформу міжнародних інститутів.

Жан-Клод Юнкер, Сі Цзиньпін, Еммануель Макрон, Анґела Меркель

Зліва направо: Жан-Клод Юнкер, Сі Цзиньпін, Еммануель Макрон, Анґела Меркель

Євросоюз та Китай хочуть реформувати міжнародні інститути, як-от Світову організацію торгівлі, а також механізми в рамках Паризької кліматичної угоди. Такі наміри у вівторок, 26 березня, на зустрічі у французькій столиці підтримали президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та голова КНР Сі Цзиньпін.

Переговори відбулися у форматі підготовки до запланованого на 9 квітня саміту ЄС-КНР, на якому, як очікується, обговорюватимуться перспективи угоди про гарантії для іноземних капіталовкладень, а також питання відкриття китайського ринку для європейських компаній.

За підсумками зустрічі Анґела Меркель та Сі Цзиньпін висловили впевненість, що міжнародне співробітництво має бути спрямоване на пошук взаємовигідних рішень.

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"Ми хочемо спільно створити новий багатосторонній формат - більш справедливий та збалансований", - підкреслив Макрон після переговорів. Водночас французький президент попередив, що ЄС очікує від китайських партнерів поваги стосовно "єдності ЄС та тих цінностей, носієм яких він є".

Китайський лідер своєю чергою зазначив, що між КНР та ЄС є "відмінності та конкуренція, але це позитивна конкуренція". "Ми разом ідемо вперед. Ми не повинні дозволити підозрам постійно змушувати нас озиратися назад", - зазначив Сі Цзиньпін.

Нагадаємо, що 23 березня Італія стала першою країною Великої сімки, яка підтримала ініціативу Китаю зі створення "Нового шовкового шляху". Критики цього проекту, в першу чергу представники США і деяких країн-членів ЄС, побоюються, що в результаті Китай посилить свої позиції на міжнародній арені. Напередодні, 25 березня, Франція та Китай уклали двосторонніх економічних угод на загальну суму у десятки мільярдів євро. 

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